राजस्थान में 20 नवंबर 2026 को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की मतगणना हो रही है. ये चुनाव केवल गांवों के प्रतिनिधि चुनने तक सीमित नहीं हैं. इनके नतीजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार, बीजेपी के संगठन और कांग्रेस की ग्रामीण पकड़ के बारे में भी अहम संकेत दे सकते हैं. हालांकि, पंचायत चुनाव को सीधे विधानसभा चुनाव का जनमत मानना सही नहीं होगा, क्योंकि गांवों में उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे भी बड़ी भूमिका निभाते हैं.

राजस्थान में इस बार 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों में चुनावी प्रक्रिया हुई है. राज्य में 4.03 करोड़ से अधिक मतदाता इस ग्रामीण चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बने. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान चार चरणों में हुआ, जबकि सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव भी चरणबद्ध तरीके से कराए गए.

ताजा नतीजों में अभी क्या तस्वीर है?

20 नवंबर को सुबह 8 बजे से 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के 1275 जिला परिषद वार्डों और 7,543 पंचायत समिति वार्डों की मतगणना शुरू हुई. सुबह की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला दिख रहा है. सुबह 9:18 बजे तक राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के हवाले से बीजेपी 20 और कांग्रेस 13 सीटों पर आगे बताई गई थी. यह शुरुआती रुझान हैं, अंतिम नतीजे नहीं.

इस बार 41 जिलों की 1,403 जिला परिषद सीटों और 457 पंचायत समितियों की 8,245 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं. हालांकि, 37 जिलों में ही आज मतगणना हो रही है. कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली जिलों की 128 जिला परिषद और 702 पंचायत समिति सीटों की गिनती 17 दिसंबर को होगी.

पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के लिए क्यों अहम हैं?

राजस्थान में अगला विधानसभा चुनाव 2028 में होना है. ऐसे में 2026 के पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों को ग्रामीण इलाकों में अपनी ताकत परखने का मौका देते हैं. इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं.

पहली वजह- गांव में पार्टी की असली पकड़ का पता चलता है.

विधानसभा चुनाव में बड़े नेता, पार्टी का चेहरा और राष्ट्रीय मुद्दे चर्चा में रहते हैं. लेकिन पंचायत चुनाव में मुकाबला गांव के स्तर पर होता है. यहां उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, परिवार का सामाजिक प्रभाव, जातीय समीकरण और स्थानीय कामकाज जैसे मुद्दे अहम हो जाते हैं.

अगर किसी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार बड़ी संख्या में जीतते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि उस पार्टी का स्थानीय संगठन सक्रिय है. इसके उलट, अगर पार्टी से जुड़े प्रभावशाली लोगों को हार मिलती है, तो संगठन के सामने आत्ममंथन की स्थिति बन सकती है.

दूसरी वजह- बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की ताकत का पता चलता है.

विधानसभा चुनाव में हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम होती है. मतदाताओं तक पहुंचना, लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना और स्थानीय स्तर पर प्रचार करना पार्टी संगठन की जिम्मेदारी होती है.

पंचायत चुनावों में यही कार्यकर्ता सीधे चुनावी मैदान में सक्रिय होते हैं. इन चुनावों से पार्टियों को पता चलता है कि किस इलाके में उनका संगठन मजबूत है और कहां उसे नए कार्यकर्ताओं की जरूरत है.

तीसरी वजह- स्थानीय मुद्दों पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड सामने आता है.

गांवों में सड़क, पानी, बिजली, नाली, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, रोजगार और मनरेगा जैसे मुद्दे सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं. पंचायत चुनावों में मतदाता इन सवालों पर स्थानीय प्रतिनिधियों और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के कामकाज का आकलन कर सकते हैं.

इसलिए इन नतीजों को ग्रामीण इलाकों में सरकार की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन को लेकर जनता की प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा जा सकता है. हालांकि, हर सीट का नतीजा केवल सरकार के कामकाज से तय नहीं होता.

भजनलाल शर्मा सरकार के लिए कितनी बड़ी परीक्षा?

राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह चुनाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक पकड़ और संगठन की सक्रियता परखने का अवसर है.

अक्टूबर में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में भी इन चुनावों को मुख्यमंत्री की राजनीतिक रणनीति की परीक्षा बताया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी के सामने शहरी निकाय चुनावों में मिली संगठनात्मक बढ़त को ग्रामीण क्षेत्रों में भी कायम रखने की चुनौती थी. कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने और स्थानीय कार्यकर्ताओं के जरिए मुकाबला करने की कोशिश में थी.

इसलिए जिला परिषद और पंचायत समिति के नतीजे बीजेपी के लिए यह समझने का मौका होंगे कि सरकार की योजनाओं और राजनीतिक संदेश की ग्रामीण इलाकों में कितनी पहुंच बनी है. कांग्रेस के लिए भी यह देखना अहम होगा कि क्या वह विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद गांवों में अपना संगठन दोबारा मजबूत कर पाई है.

राजनीतिक परिवारों को भी गांव में चुनौती

इस बार सरपंच चुनावों में कुछ नतीजे ऐसे रहे हैं, जिन्होंने राजनीतिक परिवारों के प्रभाव पर सवाल खड़े किए हैं. बांसवाड़ा जिले में बीजेपी विधायक कैलाश मीणा के बेटे जतिन कुमार तबियार सरपंच चुनाव हार गए. सीकर में पूर्व कांग्रेस विधायक के परिवार से जुड़ी उम्मीदवार को भी हार मिली. वहीं, बांसवाड़ा में करीब 44 साल से स्थानीय राजनीति में प्रभाव रखने वाले मकवाना परिवार को भी झटका लगा. दूसरी ओर, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के परिवार से जुड़ी उम्मीदवार ने अपने गांव में जीत दर्ज की.

इन नतीजों से एक बात समझ आती है कि गांव की राजनीति में बड़े नेताओं का नाम और परिवार का प्रभाव हमेशा जीत की गारंटी नहीं होता. स्थानीय मतदाता अपने उम्मीदवार के काम, संपर्क और सामाजिक समीकरणों को भी महत्व देते हैं.

पंचायत चुनाव में जीतने के बाद क्या होगा?

जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य चुने जाने के बाद अगला चरण उनके प्रमुखों के चुनाव का है.

-25 नवंबर: जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव.

-27 नवंबर: पंचायत समिति स्तर पर प्रधान और उप प्रधान का चुनाव.

ये चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होंगे. यानी चुने गए सदस्य अपने बीच से जिला प्रमुख और प्रधान का चयन करेंगे. इसलिए केवल सीटों की संख्या ही नहीं, बल्कि चुनाव के बाद राजनीतिक दलों की रणनीति और सदस्यों को अपने साथ बनाए रखने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होगी.

क्या इन नतीजों से 2028 के विधानसभा चुनाव का अनुमान लगाया जा सकता है?

सीधे तौर पर नहीं. पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की प्रकृति अलग होती है. पंचायत चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार, गांव के रिश्ते, जातीय समीकरण और व्यक्तिगत विवाद निर्णायक हो सकते हैं. विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का चेहरा, पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय मुद्दे और बड़े राजनीतिक गठबंधन भी असर डालते हैं.

लेकिन पंचायत चुनावों के नतीजे पार्टियों को तीन अहम संकेत जरूर देंगे. पहला ग्रामीण इलाकों में किस पार्टी का संगठन ज्यादा सक्रिय है? दूसरा सरकार के कामकाज को लेकर गांवों में कैसी प्रतिक्रिया है? और तीसरा किन क्षेत्रों में पार्टी को नए नेतृत्व और संगठनात्मक बदलाव की जरूरत है?

राजस्थान के पंचायत चुनावों को 2028 के विधानसभा चुनाव का फाइनल सेमीफाइनल कहना जल्दबाजी होगी. लेकिन ये नतीजे जरूर बताएंगे कि गांवों में बीजेपी और कांग्रेस की राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत है. विधानसभा की राह अक्सर गांवों से होकर गुजरती है और पंचायत चुनाव उसी जमीन की शुरुआती पड़ताल हैं.