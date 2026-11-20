Rajasthan Panchayat Chunav Results: चार चरणों में हुई वोटिंग की गिनती आज, सामने आएंगे नतीजे
राजस्थान पंचायत चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से 37 जिलों में शुरू हुई. 37 जिला परिषदों और 419 पंचायत समितियों के सदस्यों के वोटों की गिनती जारी है. इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है.
राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजों का इंतजार खत्म होने वाला है. आज (शुक्रवार, 20 नवंबर) चार चरणों में हुए मतदान की काउंटिंग आज की जाएगी. सुबह 8.00 बजे से 41 में से 37 जिलों की मतगणना शुरू हो गई है. वहीं, 37 जिला परिषदों में सदस्यों के 1275 और 419 पंचायत समितियो में 7543 सदस्यों के लिए वोटों की गिनती होनी है.
बता दें, राजस्थान पंचायत चुनाव पार्टियों के सिंबल पर हुए हैं. कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है. सबसे पहले पोस्टल बैलट के वोट गिने जा रहे हैं. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के वोटों की गिनती होगी.
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राजस्थान विधानसभा चुनाव का टेस्ट है यह रिजल्ट
पंचायत चुनावों को राज्य में दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है. भजनलाल शर्मा सरकार के कई मंत्रियों और पक्ष विपक्ष के दूसरे बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है.
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