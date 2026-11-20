राजस्थान के केकड़ी नगर पालिका बोर्ड की पहली ही साधारण सभा की बैठक में गुरुवार को जमकर सियासी घमासान देखने को मिला. पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस और बीजेपी पार्षद कई मुद्दों पर आमने-सामने आ गए.

बहस इतनी बढ़ गई कि सदन में हंगामे की स्थिति बन गई. पार्षद आसन के सामने पहुंच गए और पर्चे लहराकर विरोध जताने लगे. आखिरकार हंगामे के बीच बीजेपी पार्षदों ने बैठक का बायकॉट कर दिया और सदन से बाहर चले गए.

भुगतान रोकने पर अध्यक्ष और ईओ में टकराव

बैठक में प्रशासक कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों की समीक्षा, फ्री वाई-फाई सुविधा, सफाई व्यवस्था और पीडब्ल्यूडी के जरिए करवाए जा रहे विकास कार्यों को लेकर जमकर बहस हुई. दोनों पक्षों के पार्षदों ने एक-दूसरे के सामने अपनी बात रखी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा. पहली ही बैठक में इस तरह का हंगामा नगर पालिका की नई बोर्ड की सियासी खींचतान को सामने ले आया.

फ्री वाई-फाई सुविधा और पीडब्ल्यूडी से करवाए जा रहे कार्यों को लेकर पालिका अध्यक्ष ने समीक्षा कराने और रिपोर्ट पेश होने तक संबंधित भुगतान रोकने की बात कही. इस पर अधिशासी अधिकारी (ईओ) कानाराम मीणा ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा.

आसन के सामने पहुंचकर लहराये पर्चे

वहीं पालिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र चौधरी ने विधायक जनसुनवाई केंद्र और ईओ आवास पर ताले लगे होने का मुद्दा उठाया. इस मुद्दे पर भी सदन में बहस हुई. देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और पार्षदों ने आसन के सामने पहुंचकर पर्चे लहराने शुरू कर दिए.

लगातार बढ़ते हंगामे के बीच बीजेपी पार्षदों ने बैठक से बाहर जाने का फैसला किया और सदन का बायकॉट कर दिया. बैठक में कुल 40 पार्षदों में से 39 पार्षद मौजूद रहे. नगर पालिका बोर्ड की पहली ही बैठक में हुए इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में बोर्ड की राजनीति में टकराव देखने को मिल सकता है.

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