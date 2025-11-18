Rajasthan Weather Today: राजस्थान के पांच जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, सीकर का फतेहपुर 4.9°C के साथ सबसे ठंडा
Jaipur News: मौसम विभाग की मानें तो सोमवार को राजस्थान में शीत लहर के असर के चलते तापमान में पाँच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखी गई. अगले पाँच दिनों तक मौसम शुष्क रहने के संकेत है.
राजस्थान में अब मौसम तेजी से बदल रहा है.उत्तर भारत में चल रही बर्फ़ीली हवाओं का असर प्रदेश में दिखाई देने लगा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अगले पाँच दिन तक सर्दी से राहत नहीं मिलने के संकेत दिए हैं. सर्दी बढ़ने के कारण लोग अब गर्म पेय पदार्थ और अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं मौसम विभाग ने शीत लहर के चलते 5 ज़िलों में यलो अलर्ट जारी किया है. बदलते मौसम के चलते रात और दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है.
मौसम विभाग की मानें तो सोमवार को राजस्थान में शीत लहर के असर के चलते तापमान में पाँच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखी गई. वही दिन में भी सर्दी बढ़ने से सोमवार को राजस्थान के बीकानेर,जोधपुर बाड़मेर,फलौदी को छोड़कर शेष सभी ज़िलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा वहीं अगले पाँच दिनों तक मौसम शुष्क रहने के संकेत है.
फतेहपुर सबसे ठंडा रहा-शीट लहर का असर
बीते 24 घंटों के दौरान सबसे कम तापमान सीकर के फ़तेहपुर 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं प्रदेश में शीत लहर का प्रकोप इन इलाकों में सबसे अधिक रहा है. जिनमें सीकर,झुंझुनू, नागौर,अजमेर,टोंक,कोटा शामिल हैं.
मौसम विभाग के अनुसार 18 नवम्बर को सीकर,झुंझुनू,अजमेर,कोटा,टोंक ज़िलों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा. वहीं 19 नवंबर को शीतलहर का प्रकोप केवल सीकर में बताया गया है.
तापमान में गिरावट जारी रहेगी
इसके अलाव भी पूरे राजस्थान में अब ठंड का असर देखने को मिल रहा है. सुबह शाम तापमान गिरने से और दिक्कत हो रही है, जबकि वहीं दिन में अधिकतम तापमान में गिरावट होने से अभी ठण्ड और बढ़ेगी. यही नहीं रातें और सर्द होंगी. इसके साथ ही हाइवे अपर कोहरा और धुंध का असर देखने मिल रहा है.
मौसम विभाग ने अलर्ट के साथ ही अब रात में खुले में न सोने की चेतावनी भी जारी की है.
