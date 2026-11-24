राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में इसी हफ्ते होने वाले पंचायत समिति के चेयरमैन के चुनाव से पहले मचे सियासी घमासान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है. कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि चित्तौड़गढ़ जिले में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है.

पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि चित्तौड़गढ़ जिले में बीजेपी विधायक और दूसरे नेताओं द्वारा महिला सदस्य और उसके पति को कर पर बिठाकर अपने साथ ले जाने का जो सीसीटीवी सामने आया है, हैरान कर देने वाला है. बीजेपी करारी हार के बावजूद जनादेश का सम्मान नहीं कर रही है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर किसी तरह अपना बोर्ड बनाने की फिराक में है.

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कांग्रेस और बीजेपी की 14-14 सीटें

गौरतलब है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायत समिति की 29 सीटें हैं. यहां पिछले दिनों हुए चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही चौदह - चौदह सीटें मिलीं. एक सीट सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिली. ऐसे में सत्ता की चाभी RLP के टिकट पर चुनाव जीतने वाली वार्ड 24 की शंकरी बाई भील के हाथ आ गई.

इस बीच रविवार को एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें बीजेपी विधायक व कुछ अन्य लोग RLP की निर्वाचित सदस्य शंकरी बाई भील के घर पहुंचे. कुछ देर बाद संकरी बाई भील और उनके पति बीजेपी नेताओं की कार पर बैठकर चले गए चले गए.

RLP सदस्य ने बीजेपी को दिया समर्थन

सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कोहराम मचा तो RLP की इकलौती महिला पंचायत सदस्य शंकरी भील का एक वीडियो बीजेपी नेताओं की तरफ से जारी किया गया, जिसमें वह विकास के लिए भाजपा को समर्थन देने की बात कह रही हैं. दबाव से इनकार कर रही हैं और अपनी मर्जी से फैसला लेने का दावा कर रही है.

RLP कार्यकर्ताओं का विरोध-प्रदर्शन

इस घटनाक्रम के बाद सोमवार को चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर मंच सजाकर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है. साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उनकी पंचायत सदस्य को समर्थन के लिए अगवा कर लिया है. माहौल तब और गरमा गया जब शंकरी बाई भील का बेटा भी इस विरोध प्रदर्शन में पहुंच गया.उसने बीजेपी विधायक व दूसरे नेताओं पर गंभीर आरोप लगाएं। साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी विधायक व दूसरे लोग पहले पैसों का ऑफर दे रहे थे और जब उन लोगों ने मना कर दिया तो जबरन अपने साथ ले गए.

बहरहाल इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब सांसद हनुमान बेनीवाल की RLP के साथ खड़ी नजर आ रही है. चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन और सभा जारी है. इस प्रदर्शन में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है. वैसे इस तरह के आरोप अकेले चित्तौड़गढ़ में ही नहीं लगे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जनपद भरतपुर में भी लगे हैं.

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भरतपुर में कांग्रेस के जीते हुए जिला परिषद सदस्यों को डरा धमकाकर बीजेपी जबरन अपने साथ ले जा रही है. हालांकि यहां कांग्रेस पार्टी को साफ बहुमत मिला है. इसके बावजूद बीजेपी अपना चेयरमैन बनाना चाहती है.

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