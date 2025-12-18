राजस्थान सरकार के दो साल पूरे होने पर आहोर में जनसभा, सीएम भजनलाल शर्मा ने की बड़ी घोषणाएं

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जालोर जिले के आहोर दौरे पर रहे, जहां सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जालोर जिले के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी, ग्रामीण व शहरी समस्या समाधान शिविर का अवलोकन किया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पिछली कांग्रेस सरकार पर पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला.

ऐतिहासिक धरती पर पहुंचने पर जताया गर्व

राजस्थान के जालोर जिले के आहोर में आयोजित भव्य जनसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह महर्षि ज्वाली की तपोभूमि और महाकवि माघ की जन्मस्थली है तथा इस पवित्र और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध धरती पर आकर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दो वर्ष पूर्व जनता ने जिस विश्वास के साथ बीजेपी सरकार बनाई थी, उस विश्वास को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार हर वर्ष जनता के बीच जाकर अपने कार्यों का हिसाब दे रही है.

जिले को 100 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री ने बताया कि आहोर कार्यक्रम के दौरान जालोर जिले में 38 करोड़ रुपये से अधिक के नए विकास कार्यों की सौगात दी गई तथा कुल 100 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं जिला वासियों को समर्पित की गईं. उन्होंने केशवाना के राजकीय कृषि महाविद्यालय, रानीवाड़ा, चितलवाना और सांचौर के राजकीय महाविद्यालय भवनों, हेमगड़ा में 33/11 केवी सबस्टेशन, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 800 सौर ऊर्जा संयंत्रों का लोकार्पण किया तथा 37 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों की नींव रखी. इसके तहत सड़कों, पुलों, विद्युत उपकेंद्रों और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण शामिल है.

नियुक्तियों और जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने दो वर्षों में वह कार्य कर दिखाए हैं जो कांग्रेस सरकार पांच वर्षों में नहीं कर पाई. उन्होंने बताया कि जालोर जिले में नियमित और संविदा मिलाकर हजारों नियुक्तियां दी गईं, किसानों को किसान सम्मान निधि, बिजली बिल अनुदान, गौशालाओं को सहायता, महिलाओं को गैस सब्सिडी, छात्राओं को साइकिलें, आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हजारों कनेक्शन तथा सैकड़ों किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया गया.

पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर सख्त रुख

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई कर पारदर्शी भर्ती परीक्षाएं कराई हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है. उन्होंने विश्वास दिलाया कि बीजेपी सरकार प्रदेश के विकास, युवाओं के रोजगार, किसानों के कल्याण और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर काम करती रहेगी.