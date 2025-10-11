राजस्थान: सुजानगढ़ पुलिस का एक्शन, कुख्यात गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के घर छापेमारी, 5 गिरफ्तार

राजस्थान में पांच लाख के इनामी और कुख्यात गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के घर पर पुलिस की दबिश के बाद गांव में दहशत का माहौल है. गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के गांव बोबासर में हथियारबंद पुलिस की दर्जनों गाड़ियां पहुंची. पुलिस ने गांव से पांच लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया.

इन दिनों गैंगस्टर वीरेंद्र चारण एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि बीते दिनों कुचामन में व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी वीरेंद्र चारण ग्रुप ने ली थी. जिसके बाद एडीजी एम.एन दिनेश के नेतृत्व में पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में अलग-अलग राज्यों में दबिश दे रही है.

हत्या के मामले में एक्शन में दिखी पुलिस

कुचामन में व्यापारी हत्या मामले में शनिवार को चूरू पुलिस भी एक्शन मोड में दिखी और सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बोबासर में कुख्यात गैंगस्टर और पांच लाख के इनामी बदमाश वीरेन्द्र चारण के घर पर पुलिस ने दबिश दी. व्यापारी रमेश रुलानिया मर्डर केस के बाद पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

एएसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दरजाराम बोस और सदर थानाधिकारी पुष्पेन्द्र झाझड़िया के नेतृत्व में तीन थानों की पुलिस की दस से अधिक गाड़ियाँ और आरएसी के जवान गांव बोबासर पहुंचे. टीम ने गैंगस्टर के घर की तलाशी ली और चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है.

सुजानगढ़ सदर थानाधिकारी ने क्या कहा?

सुजानगढ़ सदर थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने कहा प्रारंभिक अनुसंधान में इन सभी के तार किसी न किसी रूप में वीरेन्द्र चारण गैंग से जुड़े हुए हैं. बताया गया है कि कुचामन में व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गैंग के सदस्य वीरेन्द्र चारण ने सोशल मीडिया पर ली थी. इसके बाद चूरू एसपी जय यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है.

बता दें, गैंगस्टर वीरेन्द्र चारण पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट सहित कुल 27 मामले दर्ज हैं. वह 2022 में राजू ढेहठ हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. गैंगस्टर वीरेन्द्र चारण को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है.