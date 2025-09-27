हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति जल्द! शुरू हुआ इंटरनल सर्वे, पर्यवेक्षक देंगे फाइनल रिपोर्ट

कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति जल्द! शुरू हुआ इंटरनल सर्वे, पर्यवेक्षक देंगे फाइनल रिपोर्ट

Rajasthan News: सर्वे और पर्यवेक्षकों की ओर से दिए जाने वाले नामों को लेकर चर्चा की जाएगी. वहीं पर्यवेक्षक भी तीन से पांच नाम का पैनल तैयार करके आलाकमान को सौंपेंगे.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Sep 2025 03:11 PM (IST)
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जल्द बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कांग्रेस के सभी जिलों में जिला अध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 30 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है. वहीं इन पर्यवेक्षकों के साथ पीसीसी की ओर से ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए जाएंगे, जो कि जिलों में जाकर जिला अध्यक्षों के नाम का पैनल तैयार करेंगे और उन्हें यह रिपोर्ट 20 अक्टूबर तक देनी होगी.

एआईसीसी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक 4 अक्टूबर को राजस्थान पहुंचेंगे और उसके बाद वे पीसीसी ऑब्जर्व्स के साथ मिलकर जिलों में मीटिंग लेंगे और सर्वसहमति से जो नाम सामने आएंगे उनका पैनल तैयार कर एआईसीसी को सौंपेंगे.

नहीं बरती जाएगी कोई लापरवाही

वही अंदरखाने बताया जा रहा है कि सेंट्रल कांग्रेस वॉररूम के चेयरमैन एस.सेंथिल की टीम भी सर्वे के माध्यम से नामों का पैनल तैयार कर रही है. इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहती.

3 नामों का पैनल होगा तैयार

सर्वे और पर्यवेक्षकों की ओर से दिए जाने वाले नामों को लेकर चर्चा की जाएगी. सर्वे के माध्यम से तीन नाम का पैनल तैयार होगा, तो वहीं पर्यवेक्षक भी तीन से पांच नाम का पैनल तैयार करके आलाकमान को सौंपेंगे. दोनों पैनल में से नामों की छंटनी होगी जिसके बाद एआईसीसी की ओर से जिला अध्यक्ष का नाम फाइनल किया जाएगा. 

हालांकि इस पैनल डिस्कशन के दौरान एआईसीसी संगठन महासचिव कैसी वेणुगोपाल के साथ प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहेंगे. संगठन सृजन अभियान के तहत अब जल्द ही प्रदेश में नए जिला अध्यक्षों को नियुक्तियां मिलेंगी. बताया जा रहा है कि अक्टूबर अंत तक जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी जाएगी.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 27 Sep 2025 03:08 PM (IST)
Govind Singh Dotasra Rajasthan News CONGRESS
प्राइवेसी पॉलिसी

