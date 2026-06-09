राजस्थान के जयपुर में हवामहल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने बड़ा बयान दिया है. बालमुकुंद आचार्य ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के 'फ्रेंड जिहाद' वाले बयान का समर्थन किया है. विधायक का कहना है कि फ्रेंड जिहाद का यह काम मुगलों के समय से हो रहा है. कुछ मुगल बादशाहों ने अपने पिता और भाई तक का कत्ल कर दिया था.

बालमुकुंद आचार्य ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के लिए रिश्ते कतई मायने नहीं रखते. ऐसे लोग ही हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर लव जिहाद करते हैं और उनका शोषण करते हैं. त्योहार के नाम पर घर बुलाकर दोस्त का कत्ल करना सीधे तौर पर फ्रेंड जिहाद ही कहलाएगा. इस तरह के लोग मुगलों की सोच से प्रभावित हैं.

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'लड़कियों को सोच समझकर दोस्ती करनी चाहिए'

हवामहल विधायक ने कहा कि ऐसे लोगों को मुगलों का वंशज भी कहा जा सकता है. इनसे अब होशियार रहने की जरूरत है. अगर किसी ने दोस्ती की है तो उससे भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. बहुत सोच समझ कर ही किसी से दोस्ती करनी चाहिए.

'ऐसे लोगों को पाकिस्तान की राह पकड़ लेनी चाहिए'

बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री ने जो कुछ भी कहा है, वह कतई गलत नहीं है. उनकी बात पूरी तरह सही है. इस तरह की घटनाएं समाज में बंटवारा करने वाली हैं. इस तरह की सोच रखने वाले लोग पाकिस्तानी समर्थक हैं. उन्हें यह काम भारत में करने के बजाय पाकिस्तान की राह पकड़ लेनी चाहिए.

धीरेंद्र शास्त्री ने 'फ्रेंड जिहाद' पर क्या कहा था?

दरअससल, गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया था. उन्होंने इस हत्या को 'दोस्ती जिहाद' करार दिया और कहा कि भारत में थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद अब 'फ्रेंड जिहाद' आ गया है.

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