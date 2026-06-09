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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानधीरेंद्र शास्त्री के 'फ्रेंड जिहाद' वाले बयान पर बालमुकुंद आचार्य बोले- 'इनसे अब होशियार रहने की जरूरत'

धीरेंद्र शास्त्री के 'फ्रेंड जिहाद' वाले बयान पर बालमुकुंद आचार्य बोले- 'इनसे अब होशियार रहने की जरूरत'

Balmukund Acharya on Dhirendra Shastri: बालमुकुंद आचार्य का कहना है कि त्योहार के नाम पर घर बुलाकर दोस्त का कत्ल करना सीधे तौर पर फ्रेंड जिहाद ही कहलाएगा. हिंदुओं को सावधान रहने की जरूरत है.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 09 Jun 2026 07:46 AM (IST)
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राजस्थान के जयपुर में हवामहल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने बड़ा बयान दिया है. बालमुकुंद आचार्य ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के 'फ्रेंड जिहाद' वाले बयान का समर्थन किया है. विधायक का कहना है कि फ्रेंड जिहाद का यह काम मुगलों के समय से हो रहा है. कुछ मुगल बादशाहों ने अपने पिता और भाई तक का कत्ल कर दिया था. 

बालमुकुंद आचार्य ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के लिए रिश्ते कतई मायने नहीं रखते. ऐसे लोग ही हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर लव जिहाद करते हैं और उनका शोषण करते हैं. त्योहार के नाम पर घर बुलाकर दोस्त का कत्ल करना सीधे तौर पर फ्रेंड जिहाद ही कहलाएगा. इस तरह के लोग मुगलों की सोच से प्रभावित हैं.

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'लड़कियों को सोच समझकर दोस्ती करनी चाहिए'

हवामहल विधायक ने कहा कि ऐसे लोगों को मुगलों का वंशज भी कहा जा सकता है. इनसे अब होशियार रहने की जरूरत है. अगर किसी ने दोस्ती की है तो उससे भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. बहुत सोच समझ कर ही किसी से दोस्ती करनी चाहिए. 

'ऐसे लोगों को पाकिस्तान की राह पकड़ लेनी चाहिए'

बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री ने जो कुछ भी कहा है, वह कतई गलत नहीं है. उनकी बात पूरी तरह सही है. इस तरह की घटनाएं समाज में बंटवारा करने वाली हैं. इस तरह की सोच रखने वाले लोग पाकिस्तानी समर्थक हैं. उन्हें यह काम भारत में करने के बजाय पाकिस्तान की राह पकड़ लेनी चाहिए.

धीरेंद्र शास्त्री ने 'फ्रेंड जिहाद' पर क्या कहा था? 

दरअससल, गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया था. उन्होंने इस हत्या को 'दोस्ती जिहाद' करार दिया और कहा कि भारत में थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद अब 'फ्रेंड जिहाद' आ गया है. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 09 Jun 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
BJP Dhirendra Krishna Shastri Rajasthan News Balmukund Acharya Jaipur News 
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