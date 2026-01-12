राजस्थान: बूंदी के BJP पार्षद को सांड ने उठाकर पटका, हाथ की हड्डी टूटी, अस्पताल में भर्ती

राजस्थान में लावारिस मवेशियों का आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से अक्सर इस तरह की तस्वीर सामने आती है जब आवारा सांड या अन्य पशु के आतंक से आमजन को नुकसान उठाना पड़ता है. अब एक ऐसा ही मामला बूंदी शहर से सामने आया है, जहां पर बीजेपी नेता को सांड ने सींग से उठाकर पटक दिया.

इस घटना में पार्षद आशीष शर्मा बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा. पार्षद को सांड के इस हमले में इतनी गंभीर चोट आई कि उन्हें हाथ की हड्डी का ऑपरेशन करवाना पड़ा और वे फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं.

शाम में घर लौटते समय सांड ने मारा

बूंदी शहर के बालचंद पाड़ा क्षेत्र में सांड के हमले में बीजेपी पार्षद आशीष शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्होंने बताया कि वे शाम को अपने घर लौट रहे थे और बीच सड़क पर चार सांड आपस में लड़ रहे थे. दौरान एक सांड ने उनपर अचानक हमला कर दिया उसने सींगों से उठाकर उन्हें सड़क पर पटक दिया जिससे उनके हाथ की हड्डी टूट गई.

पार्षद आशीष शर्मा को शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट आई है. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां उनका ऑपरेशन किया गया.

परिषद में मुद्दा उठाए जाने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

पार्षद आशीष शर्मा ने कहा कि आवारा पशुओं के आतंक की शिकायत पहले भी नगर परिषद को की गई है, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई. हर समय हादसों का डर बना रहता है. उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को इस बारे में सख्त कदम उठाने चाहिए. आपको बता दें, फिलहाल पार्षद अस्पताल में भर्ती होकर इलाज ले रहे हैं.