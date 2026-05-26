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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजालोर: भीनमाल हमले पर उबाल, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर उतरे समाज और व्यापारी

जालोर: भीनमाल हमले पर उबाल, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर उतरे समाज और व्यापारी

Jalore News In Hindi: धरना स्थल पर लोगों ने घटना को गंभीर बताते हुए आरोप लगाया कि दिनदहाड़े हुई इस वारदात से आम नागरिकों और व्यापारियों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है.

By : एचएल भाटी, जालोर | Updated at : 26 May 2026 09:22 AM (IST)
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राजस्थान में जालोर जिले के भीनमाल शहर में हाल ही में युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. घटना के विरोध में सोमवार को देवासी समाज, 36 कौम, व्यापार मंडल और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग बड़ी संख्या में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया. इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर पूजा सक्सेना को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई.

धरना स्थल पर लोगों ने घटना को गंभीर बताते हुए आरोप लगाया कि दिनदहाड़े हुई इस वारदात से आम नागरिकों और व्यापारियों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि अपराधियों पर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ सकती है.

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विधायक ने जताई चिंता 

धरने को संबोधित करते हुए रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी ने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह किसी जाति विशेष का मामला नहीं है बल्कि कानून और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा विषय है. वहीं भीनमाल विधायक डॉ. समरजीत सिंह राठौड़ ने कहा कि बीच बाजार में युवक पर हमला होना चिंता का विषय है और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए.

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सांवलाराम देवासी ने प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी. डॉ. रमेश देवासी ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने की मांग 

ज्ञापन में हमले को सुनियोजित बताते हुए भारतीय न्याय संहिता के तहत संगठित अपराध संबंधी धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई. साथ ही आरोपियों की कथित अवैध संपत्तियों की जांच कर उन्हें कुर्क करने और अपराध से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई की भी मांग उठाई गई.

प्रदर्शनकारियों ने जिले में बढ़ते मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर भी चिंता जताते हुए इस पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो शहर बंद और बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. धरना स्थल पर भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया था.

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About the author एचएल भाटी, जालोर

एचएल भाटी 2018 से एबीपी न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 8 सालों से वे एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जालोर जिले से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इसी के साथ राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले एचएल.भाटी, प्रादेशिक न्यूज़ चैनल के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 26 May 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
Jalore News CRIME NEWS RAJASTHAN NEWS
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