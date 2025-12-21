राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दौरे से पहले भीलवाड़ा जिले में एक बार फिर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हुए रेड अलर्ट जोन में गोवंश अवशेष डालने का मामला सामने आया है. प्रशासन की तत्परता से मामला बिगड़ते बिगड़ते रुक पाया. मांडल थाना क्षेत्र के लुहारिया ग्राम के रूपपुरा इलाके में प्लास्टिक के कट्टों में गोवंश के अवशेष मिलने के मामले में पुलिस ने सख्त और प्रभावी कार्रवाई की है.

पुलिस ने मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लुहारिया ग्राम में उनकी परेड निकालकर आमलोगों में विश्वास और अपराधियों में भय का संदेश दिया.

मांडल थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच की, जिसमें दो आरोपियों अखिल उर्फ अकील खान पठान और आदिल पठान को राजस्थान गोवंशीय पशु प्रतिषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

मांडल पुलिस थाने के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, ''हमारे चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल को सूचना मिली कि रूपपुरा गांव के देवनारायण मंदिर के पास कोई गोवंश के अवशेष मिले हैं. पुलिस मौके पर पहुंची और फिर हमें सूचना दी. डीएसपी, एसडीओ, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से पूछकर हमने मौके का मुआयना किया. वहां डॉक्टर को बुलाया गया. हमारे हेड साहब की प्रार्थना पर मुकदमा दर्ज किया गया. अभी दो अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. एक अकील खान पठान और दूसरा आदिल खान पठान है. गोवंश अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया है.''

ग्रामीणों ने कार्रवाई के लिए की पुलिस की सराहना

पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस परेड के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. ग्रामीणों ने त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस की सराहना की.

गोहत्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा- उदय लाल भड़ाना

वही मांडल विधायक उदय लाल भड़ाना का एक सनसनी खेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो घटना को लेकर काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं. वो कहते दिखाई दिए कि भाजपा राज में गोहत्या सहन नहीं किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ''इन लोगों ने लुहारिया को पाकिस्तान बना दिया है.

उन्होंने मांग करते हुए आगे कहा, एसआईआर (SIR) के तहत घुसपैठियों की पहचान कर ससुराल में रहने वाले लोगों को बाहर निकाला जाए और जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम यहीं डटे रहेंगे. अवैध कोयला भट्ठियों से ही ये मुल्ला-मौलवी पाकिस्तानी आतंकवादी इधर आ रहे है.''