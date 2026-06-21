भरतपुर: एग्जाम के लिए जा रहीं बहनों को ट्रैक्टर ने रौंदा, एक की मौत, ड्राइवर फरार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBharatpur News: एग्जाम के लिए जा रहीं बहनों को ट्रैक्टर ने रौंदा, एक की मौत, ड्राइवर फरार

Bharatpur News: एग्जाम के लिए जा रहीं बहनों को ट्रैक्टर ने रौंदा, एक की मौत, ड्राइवर फरार

Bharatpur News In Hindi: भरतपुर जिले में BA फाइनल की परीक्षा दिलाने ले जा रही बाइक सवार 2 बहनों में से 1 की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि सड़क क्रॉस करते सम ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी.

Written By : सतपाल सिंह, भरतपुर |  Updated at : 21 Jun 2026 07:44 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में कल (20 जून) एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने दो बाइक सवार बहनों को टक्कर मार दी. ट्रैक्टर की टक्कर से बड़ी बहन की मौत हो गई. वहीं छोटी बहन के हाथ में मामूली चोट आई है. बड़ी बहन छोटी बहन को BA फाइनल का पेपर दिलाने के लिए सेवर थाना क्षेत्र के गांव भोंट से भरतपुर शहर में परीक्षा केन्द्र पर लेकर आ रही थी. घटना के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गया.

छोटी बहन को BA की परीक्षा दिलाने जा रही थी बड़ी बहन 

जानकारी के अनुसार पूजा अपनी छोटी बहन रिमझिम को BA फाइनल की परीक्षा दिलाने के लिए भरतपुर में परीक्षा सेंटर पर मोटर साइकिल से लेकर आ रहीं थी. सुखावली मोड़ के पास सड़क क्रॉस करते समय सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. घटना में दोनों बहनें घायल हो गई. घटना के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया.

मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बहनों को आरबीएम अस्पताल पहुंचाया. जहां पूजा को मृत घोषित कर दिया गया. रिमझिम को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया. पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है, जिस पर कोई नंबर नहीं है.

SIR में नंबर वन बना राजस्थान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने थपथपाई इन लोगों की पीठ

पुलिस ने छोटी बहन का इलाज करा कर भेजा घर

सेवर थाने के ASI विजय सिंह ने बताया कि लगभग दोपहर 2 बजे टेलीफोन के जरिए सूचना मिली थी की सुखावली मोड़ पर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई है. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंचे और वहां ट्रैक्टर पेड़ से टकरा कर खड़ा था और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त होकर पड़ी थी. मोटरसाइकिल सवार दोनों बहनें पूजा (21) और उसकी छोटी बहन रिमझिम (18) निवासी भौंट घायल हो गई थी, जिन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने पूजा को मृत घोषित कर दिया और रिमझिम के हाथ  में चोट लग गई है, जिसका इलाज करा कर घर भेज दिया गया है. 

कोटा में नीट री-एग्जाम को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां, कामयाबी के लिए मंदिरों में उमड़े छात्र

Published at : 21 Jun 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Bharatpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Bharatpur News: एग्जाम के लिए जा रहीं बहनों को ट्रैक्टर ने रौंदा, एक की मौत, ड्राइवर फरार
भरतपुर: एग्जाम के लिए जा रहीं बहनों को ट्रैक्टर ने रौंदा, एक की मौत, ड्राइवर फरार
राजस्थान
SIR में नंबर वन बना राजस्थान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने थपथपाई इन लोगों की पीठ
SIR में नंबर वन बना राजस्थान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने थपथपाई इन लोगों की पीठ
राजस्थान
कोटा में नीट री-एग्जाम को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां, कामयाबी के लिए मंदिरों में उमड़े छात्र
कोटा में नीट री-एग्जाम को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां, कामयाबी के लिए मंदिरों में उमड़े छात्र
राजस्थान
राजस्थान: जोधपुर में नीट री-एग्जाम की तैयारियां पूरी, डिजिटल ट्रैकिंग से आएगा पेपर
राजस्थान: जोधपुर में नीट री-एग्जाम की तैयारियां पूरी, डिजिटल ट्रैकिंग से आएगा पेपर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में करवट लेगा मौसम! कई शहरों में हो सकती है बारिश, जानें क्या है ताजा अपडेट?
यूपी में करवट लेगा मौसम! कई शहरों में हो सकती है बारिश, जानें क्या है ताजा अपडेट?
क्रिकेट
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
बॉलीवुड
Cocktail 2 Box Office Day 2: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की बॉक्स ऑफिस सुनामी में बह गई ये फिल्में, दूसरे दिन फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड
शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की बॉक्स ऑफिस सुनामी में बह गई ये फिल्में, दूसरे दिन फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
ट्रेंडिंग
आपदा में अवसर, कोलकाता की बाढ़ में शख्स बना टैक्सी, लोगों को कंधे पर बैठा पार कराई सड़क- वीडियो वायरल
आपदा में अवसर, कोलकाता की बाढ़ में शख्स बना टैक्सी, लोगों को कंधे पर बैठा पार कराई सड़क
ब्यूटी
Face Mask Side Effect: चेहरे पर लगाया नकली फेस मास्क तो लग जाएगी लंका, जानिए इनसे क्या-क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स?
चेहरे पर लगाया नकली फेस मास्क तो लग जाएगी लंका, जानिए इनसे क्या-क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स?
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget