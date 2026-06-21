भरतपुर: एग्जाम के लिए जा रहीं बहनों को ट्रैक्टर ने रौंदा, एक की मौत, ड्राइवर फरार

Bharatpur News: एग्जाम के लिए जा रहीं बहनों को ट्रैक्टर ने रौंदा, एक की मौत, ड्राइवर फरार
Bharatpur News In Hindi: भरतपुर जिले में BA फाइनल की परीक्षा दिलाने ले जा रही बाइक सवार 2 बहनों में से 1 की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि सड़क क्रॉस करते सम ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी.
राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में कल (20 जून) एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने दो बाइक सवार बहनों को टक्कर मार दी. ट्रैक्टर की टक्कर से बड़ी बहन की मौत हो गई. वहीं छोटी बहन के हाथ में मामूली चोट आई है. बड़ी बहन छोटी बहन को BA फाइनल का पेपर दिलाने के लिए सेवर थाना क्षेत्र के गांव भोंट से भरतपुर शहर में परीक्षा केन्द्र पर लेकर आ रही थी. घटना के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गया.
छोटी बहन को BA की परीक्षा दिलाने जा रही थी बड़ी बहन
जानकारी के अनुसार पूजा अपनी छोटी बहन रिमझिम को BA फाइनल की परीक्षा दिलाने के लिए भरतपुर में परीक्षा सेंटर पर मोटर साइकिल से लेकर आ रहीं थी. सुखावली मोड़ के पास सड़क क्रॉस करते समय सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. घटना में दोनों बहनें घायल हो गई. घटना के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया.
मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बहनों को आरबीएम अस्पताल पहुंचाया. जहां पूजा को मृत घोषित कर दिया गया. रिमझिम को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया. पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है, जिस पर कोई नंबर नहीं है.
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पुलिस ने छोटी बहन का इलाज करा कर भेजा घर
सेवर थाने के ASI विजय सिंह ने बताया कि लगभग दोपहर 2 बजे टेलीफोन के जरिए सूचना मिली थी की सुखावली मोड़ पर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई है. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंचे और वहां ट्रैक्टर पेड़ से टकरा कर खड़ा था और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त होकर पड़ी थी. मोटरसाइकिल सवार दोनों बहनें पूजा (21) और उसकी छोटी बहन रिमझिम (18) निवासी भौंट घायल हो गई थी, जिन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने पूजा को मृत घोषित कर दिया और रिमझिम के हाथ में चोट लग गई है, जिसका इलाज करा कर घर भेज दिया गया है.
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