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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअमायरा सुसाइड केस में नए CCTV ने खोली स्कूल की पोल, टीचर की अनदेखी के बाद चौथी मंजिल से कूदी मासूम

अमायरा सुसाइड केस में नए CCTV ने खोली स्कूल की पोल, टीचर की अनदेखी के बाद चौथी मंजिल से कूदी मासूम

Jaipur News In Hindi: जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की 9 साल की छात्रा ने स्कूल में उसकी शिकायत ना सुनने पर 4 मंजिल से सुसाइड कर लिया. घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 11 Jul 2026 12:50 PM (IST)
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जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की 9 साल की छात्रा अमायरा के सुसाइड मामले में सामने आए नए सीसीटीवी फुटेज ने एक बार फिर स्कूल प्रशासन और क्लास टीचर की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना वाले दिन के क्लासरूम से लेकर चौथी मंजिल तक के वीडियो में जो कुछ दिखाई दे रहा है, वह स्कूल की कथित लापरवाही की कहानी खुद बयां करता नजर आता है.

परिवार की ओर से जारी किए गए इन सीसीटीवी फुटेज में अमायरा क्लासरूम में बेहद परेशान दिखाई देती है. आरोप है कि कुछ बच्चे बिना अनुमति डिजिटल स्लेट लेकर आए थे और उस पर लिखकर अमायरा को परेशान कर रहे थे. परेशान होकर अमायरा अपनी क्लास टीचर पुनीता शर्मा के पास शिकायत लेकर पहुंचती है, लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय दूसरे बच्चों की शिकायतों में मामला उलझ जाता है. वीडियो में अमायरा मायूस होकर अपनी सीट पर लौटती हुई दिखाई देती है.

सीसीटीवी में छात्रा निराश और गुस्से में दौड़ती हुई पहुंचती है चौथी मंजिल पर

कुछ देर बाद वह दोबारा टीचर के पास जाती है, लेकिन इस बार भी उसे कोई तवज्जो नहीं मिलती. सीसीटीवी में साफ दिखाई देता है कि निराश और गुस्से में अमायरा पैर पटकते हुए क्लासरूम से बाहर निकलती है. इसके बाद वह दौड़ते हुए स्कूल की चौथी मंजिल तक पहुंच जाती है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि रास्ते में किसी भी शिक्षक या स्कूल स्टाफ ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की.

फुटेज में अमायरा चौथी मंजिल की रेलिंग पर चढ़ती है और फिर नीचे छलांग लगा देती है. पूरा घटनाक्रम कुछ ही पलों में हो जाता है. वहीं, उसी दिन के दूसरे सीसीटीवी फुटेज में अमायरा सामान्य तरीके से पढ़ाई करती और डांस क्लास में खुश नजर आती है. इससे परिवार का दावा और मजबूत होता है कि वह पहले से तनाव में नहीं थी, बल्कि क्लासरूम में कथित बुलिंग और शिकायत नहीं सुने जाने के बाद ही वह मानसिक रूप से टूट गई.

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मामले में सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता की निलंबित 

गौरतलब है कि अमायरा ने 1 नवंबर को स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी. पुलिस इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन परिवार ने चार्जशीट पर गंभीर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि जांच में लापरवाही बरती गई और आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई. 

इस मामले में पहले ही सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी थी. अब नए सीसीटीवी सामने आने के बाद स्कूल की जवाबदेही और सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. पूरा वीडियो अब इस बात की गवाही देता नजर आ रहा है कि एक 9 साल की बच्ची मदद मांगती रही, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 11 Jul 2026 12:50 PM (IST)
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