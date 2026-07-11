जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की 9 साल की छात्रा अमायरा के सुसाइड मामले में सामने आए नए सीसीटीवी फुटेज ने एक बार फिर स्कूल प्रशासन और क्लास टीचर की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना वाले दिन के क्लासरूम से लेकर चौथी मंजिल तक के वीडियो में जो कुछ दिखाई दे रहा है, वह स्कूल की कथित लापरवाही की कहानी खुद बयां करता नजर आता है.

परिवार की ओर से जारी किए गए इन सीसीटीवी फुटेज में अमायरा क्लासरूम में बेहद परेशान दिखाई देती है. आरोप है कि कुछ बच्चे बिना अनुमति डिजिटल स्लेट लेकर आए थे और उस पर लिखकर अमायरा को परेशान कर रहे थे. परेशान होकर अमायरा अपनी क्लास टीचर पुनीता शर्मा के पास शिकायत लेकर पहुंचती है, लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय दूसरे बच्चों की शिकायतों में मामला उलझ जाता है. वीडियो में अमायरा मायूस होकर अपनी सीट पर लौटती हुई दिखाई देती है.

सीसीटीवी में छात्रा निराश और गुस्से में दौड़ती हुई पहुंचती है चौथी मंजिल पर

कुछ देर बाद वह दोबारा टीचर के पास जाती है, लेकिन इस बार भी उसे कोई तवज्जो नहीं मिलती. सीसीटीवी में साफ दिखाई देता है कि निराश और गुस्से में अमायरा पैर पटकते हुए क्लासरूम से बाहर निकलती है. इसके बाद वह दौड़ते हुए स्कूल की चौथी मंजिल तक पहुंच जाती है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि रास्ते में किसी भी शिक्षक या स्कूल स्टाफ ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की.

फुटेज में अमायरा चौथी मंजिल की रेलिंग पर चढ़ती है और फिर नीचे छलांग लगा देती है. पूरा घटनाक्रम कुछ ही पलों में हो जाता है. वहीं, उसी दिन के दूसरे सीसीटीवी फुटेज में अमायरा सामान्य तरीके से पढ़ाई करती और डांस क्लास में खुश नजर आती है. इससे परिवार का दावा और मजबूत होता है कि वह पहले से तनाव में नहीं थी, बल्कि क्लासरूम में कथित बुलिंग और शिकायत नहीं सुने जाने के बाद ही वह मानसिक रूप से टूट गई.

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मामले में सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता की निलंबित

गौरतलब है कि अमायरा ने 1 नवंबर को स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी. पुलिस इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन परिवार ने चार्जशीट पर गंभीर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि जांच में लापरवाही बरती गई और आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई.

इस मामले में पहले ही सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी थी. अब नए सीसीटीवी सामने आने के बाद स्कूल की जवाबदेही और सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. पूरा वीडियो अब इस बात की गवाही देता नजर आ रहा है कि एक 9 साल की बच्ची मदद मांगती रही, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था.

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