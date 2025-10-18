भरतपुर: एक ही पल में खत्म हुआ परिवार, THAR की टक्कर से 4 लोगों की दर्दनाक मौत

राजस्थान के भरतपुर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जहाँ तेज गति से आ रही थार जीप ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. थार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक ही परिवार के पति - पत्नी और दो बच्चों सहित चार लोगों की मौत हो गई. थार गाड़ी की टक्कर इतनी तेज थी की टक्कर के बाद मोटरसाइकिल में आग लग गई. एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से गुस्साए लोगो ने थार जीप में भी आग लगा दी.

जानकारी के अनुसार भरतपुर के नदबई थाना क्षेत्र में नदबई- जनूथर मार्ग पर लुहासा गांव के नजदीक यह हादसा हुआ है. कुम्हेर थाना क्षेत्र के देहवा गांव के रहने वाला 32 वर्षीय नटवर सिंह अपनी 28 वर्षीय पत्नी पूजा देवी और 4 वर्षीय पुत्री परी व् 2 वर्षीय पुत्र दीपू को मोटर साइकिल से अपने गाँव से ससुराल दिवाली त्यौहार मनाने के लिए जा रहा था. तभी अचानक लुहासा गाँव के पास सामने से तेज गति से आ रही थार जीप ने अनियंत्रित होकर बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी की टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई.

डॉक्टर ने चारों को कर दिया मृत घोषित

हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल को बुलाकर बाइक में लगी आग को बुझाया साथ ही घायल बाइक सवारों को नदबई अस्पताल में लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने सभी चारों को मृत घोषित कर दिया.

जलकर खाक हो गई जीप

उधर हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से नाराज लोगों ने टक्कर मारने वाली थार जीप को आग के हवाले कर दिया. दमकल ने जीप में लगी आग पर काबू पाया मगर वह जलकर खाक हो गई. जीप चालक नरेश कुमार,निवासी गाँव लुहासा,थाना नदबई भी हादसे में घायल हुआ है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

क्या कहना है पुलिस अधिकारी का

नदबई सीओ अमर सिंह राठौड़ ने बताया है की लुहासा से आगे नदबई थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल और थार में टक्कर की सूचना मिली थी जिस पर थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और मालुम हुआ की पति -पत्नी और दो बच्चों को गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने चरों को मृत घोषित कर दिया है. थार चालक भी घायल हो गया है जिसका अस्पताल मिलाज चल रहा है. मृतक कुम्हेर थाना क्षेत्र के दहवा गांव के रहने वाले थे. परिजन आ गए है मामलादर्ज कर क़ानूनी कार्यवाई की जाएगी.