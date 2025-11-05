हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह

राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह

Rajasthan School News: शिक्षा मंत्री ने यह माना है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने या बरकरार रखने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Nov 2025 05:08 PM (IST)
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार का बड़ा फैसला , सरकार ने तीन सौ से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने का फैसला किया. इन स्कूलों को पड़ोस के दूसरे स्कूलों में मर्जर किया जाएगा. राज्य के शिक्षा विभाग ने 312 सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने का फैसला किया है. मर्जर वाले इन स्कूलों में बच्चों की संख्या 25 या उससे कम है. 

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के मुताबिक इनमें प्राइमरी यानी पहली से आठवीं और सेकेंडरी यानी पहली से 12वीं दोनों ही तरह के स्कूल हैं. शिक्षा मंत्री ने यह माना है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने या बरकरार रखने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं.  उनके मुताबिक यहां पढ़ने वाले बच्चों को पड़ोस के दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा. 

टीचर्स और स्टाफ को भी दूसरी जगह भेजा जाएगा

बता दें इस फैसले के बाद टीचर्स और दूसरे स्टाफ को भी दूसरी जगह पर भेजा जाएगा. इनमें कई ऐसे स्कूल भी हैं, जहां एक भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है. इन स्कूलों की बिल्डिंग को जिला कलेक्टरों को सरकारी उपयोग के लिए दे दिया जाएगा.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने माना है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे बढ़ रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में संख्या तेजी से घट रही है. उन्होंने दावा किया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के 2 साल तक प्रयास किए जाने के बाद अब इन्हें बंद किए जाने और इनका मर्जर किए जाने का फैसला किया गया है.

शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस सरकार को ठहराया जिम्मेदार

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सीधे तौर पर नाम लिए बिना स्कूलों को बंद किए जाने के फैसले के पीछे कांग्रेस की पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि पहले के समय में तमाम स्कूल मानकों को पूरा किए बिना ही खोल दिए गए थे. जहां ज्यादा आबादी नहीं है, वहां भी सरकारी स्कूल खोले गए थे.

उन्होंने बताया कि सेशन खत्म होते ही इन 312 स्कूलों का मर्जर कर दिया जाएगा. राजस्थान में इस बार शिक्षा विभाग का नया सेशन 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा. सरकार ने इससे पहले भी कम संख्या में अलग-अलग चरणों में स्कूलों का मर्जर किया है. राजधानी जयपुर के शहरी इलाके में भी स्कूलों को बंद कर उनका मर्जर किया गया है. 

जयपुर के चर्चित स्कूल की छात्रा की मौत पर क्या कहा?

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजधानी जयपुर के चर्चित नीरजा मोदी स्कूल में 10 साल की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में कहा है कि शिक्षा विभाग की टीम जांच कर रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी. उनके मुताबिक स्कूल में लगातार छुट्टी होने की वजह से जांच प्रभावित हो रही है.

उन्होंने कहा स्कूल खुलने पर दो कार्य दिवसों में जांच पूरी हो जाने की उम्मीद है. जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कदम उठाए जाएंगे. स्कूल मर्जर के इस फैसले पर सियासी कोहराम मचना तय है. कांग्रेस पार्टी पहले से ही स्कूलों के मर्जर को लेकर आवाज उठा रही है. 

Published at : 05 Nov 2025 05:08 PM (IST)
Madan Dilawar Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS
