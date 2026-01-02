TMMTMTTM BO Day 8: नए साल पर भी ठंडी रही 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', 8 दिन बाद भी नहीं वसूल पाई आधी लागत, शॉकिंग है कलेक्शन
TMMTMTTM BO Day 8: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है. ये फिल्म रिलीज के 8 दिन बाद भी 50 करोड़ तक नहीं कमा पाई है.
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई है. फिल्म ने ओपनिंग तो ठीक की थी लेकिन उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ कमाई घटती चली गई. गई. दरअसल इस फिल्म को धुरंधर के तूफान के बीच रिलीज होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है. दूसरे हफ्ते में भी फिल्म 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने से काफी दूर है. चलिए जानते हैं 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने रिलीज के 8वे दिन यानी दूसरे गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने 8वें दिन कितनी की कमाई?
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक कॉमेडी से लोगों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही. वहीं रिलीज के पहले हफ्त में इस फिल्म की परफॉर्मेंस काफी ठंडी रही, उम्मीद थी कि नए साल की छुट्टी की वजह से इसके कलेक्शन में इजाफा होगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नई रिलीज इक्कीस से भी ये मात खा गई. फिल्म के 8वें दिन के कलेक्शन की बात करें तो
- सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म ने आठवें दिन (दूसरे गुरुवार) को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1.35 करोड़ रुपये कमाए हैं.
- इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन अब 30.2 करोड़ रुपये हो गया ह.
- फिल्म ने अगस्त्य नंदा की पहली फिल्म 'इक्कीस' के पहले दिन के कलेक्शन से 5 गुना से भी कम कमाई की है. रिपोर्ट के अनुसार, 'इक्कीस' ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपये कमाए हैं.
8 दिन बाद भी नहीं वसूल पाई आधी लागत
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' काफी बुरी हालत में है. इस फिल्म को दर्शकों ने पूरी तरह नकार दिया है. हैरानी की बात ये है कि 90 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अभी कर अपनी आधी लागत भी वसूल नहीं की है. बड़ी मुश्किल से ये 30 करोड़ का आंकड़ा छू पाई है. फिल्म की कमाई की रफ्तार देखते हुए तो लग रहा है कि ये जल्द ही इसका सिनेमाघरों से पैकअप हो सकता है.
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का डे वाइज कलेक्शन
- पहला दिन-7.75 करोड़ रुपये
- दूसरा दिन- 5.25 करोड़ रुपये
- तीसरा दिन -5.5 करोड़ रुपये
- चौथा दिन - 5 करोड़ रुपये
- पांचवा दिन - 1.75 करोड़ रुपये
- छठा दिन - 17 करोड़ रुपये
- सातवां दिन- 1.85 करोड़ रुपये
- आठवां दिन- 1.35 करोड़ रुपये
- कुल कलेक्शन- 30.2 करोड़ रुपये
