विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन, लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन, लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे

विजय हजारे ट्रॉफी में शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. अंकित बावने से लेकर देवदत्त पडिक्कल तक ने शतक लगातार अपनी एक अलग पहचान बना ली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Jan 2026 07:13 AM (IST)
Preferred Sources

विजय हजारे ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित वनडे प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है. इस टूर्नामेंट ने देश को कई बेहतरीन बल्लेबाज़ दिए हैं, जिन्होंने लगातार शतक लगाकर अपनी पहचान बनाई. अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची बेहद दिलचस्प है. इसमें अनुभव और युवा जोश का शानदार मेल देखने को मिलता है.

अंकित बावने - महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के अनुभवी बल्लेबाज अंकित बावने इस सूची में सबसे ऊपर हैं. उन्होंने 2009 से 2025 के बीच विजय हजारे ट्रॉफी में 15 शतक लगाए हैं. करीब 96 मैचों में 4000 से ज्यादा रन बनाकर बावने ने साबित किया है कि घरेलू क्रिकेट में निरंतर प्रदर्शन कितना अहम होता है. उनका औसत 56 से ज्यादा का है, जो उनकी स्थिरता को दिखाता है.

ऋतुराज गायकवाड़ - महाराष्ट्र 

महाराष्ट्र के ही ऋतुराज गायकवाड़ ने कम मैचों में ही बड़ी छाप छोड़ी है. उन्होंने 13 शतक लगाए हैं और उनका औसत 62 से ऊपर है. 220 रन की नाबाद पारी उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है. ऋतुराज की स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर है, जो उन्हें आधुनिक समय का बेहतरीम वनडे बल्लेबाज बनाती है.

मयंक अग्रवाल - कर्नाटक

कर्नाटक के मयंक अग्रवाल ने विजय हजारे ट्रॉफी में 11 शतक लगाए हैं. उन्होंने 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं और कई बार टीम को मुश्किल हालात से निकाला है. मयंक की बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का संतुलन साफ दिखता है.

रॉबिन उथप्पा - केरल, कर्नाटक और सौराष्ट्र 

रॉबिन उथप्पा ने केरल, कर्नाटक और सौराष्ट्र के लिए खेलते हुए 11 शतक लगाए. लंबे करियर में उन्होंने 3000 से ज्यादा रन बनाए और कई युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बने. उनकी स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा रही, जो वनडे क्रिकेट में उनकी आक्रामक सोच को दर्शाती है.

देवदत्त पडिक्कल- कर्नाटक

इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम देवदत्त पडिक्कल का है. उन्होंने सिर्फ 30 मैचों में 10 शतक जड़ दिए हैं. उनका औसत लगभग 94 है, जो विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में बेहद खास माना जाता है. कम समय में इतना प्रभावशाली प्रदर्शन उन्हें भविष्य का बड़ा सितारा बनाता है. 

Published at : 02 Jan 2026 07:13 AM (IST)
Vijay Hazare Trophy Ankit Bawne Devdutt Padikkal Most Hundreds RUTURAJ GAIKWAD
