पश्चिम बंगाल समेत तीन राज्यों में मिली बड़ी जीत के बाद राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. राजधानी जयपुर स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में इस जीत का भव्य जश्न मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए. जश्न के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं के साथ खुशी साझा की.

सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ खाई झालमुड़ी

कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल गया. कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर नाच-गाना किया और जीत की खुशी में झूमते नजर आए. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ झालमुड़ी खाई और कई कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से झालमुड़ी परोसकर उनके साथ जीत की खुशी साझा की. कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और इस जीत को यादगार बना दिया.

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प्रदेश अध्यक्ष ने PM और पार्टी के कार्यक्रताओं को दिया श्रेय

जश्न के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया. दोनों नेताओं ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली यह ऐतिहासिक जीत केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में नकारात्मक राजनीति करने वालों के लिए एक बड़ा संदेश भी है.

इस मौके पर कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर नजर आया और पूरे परिसर में जीत की खुशी साफ झलक रही थी. यह जश्न बीजेपी के मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की एकजुटता का प्रतीक बनकर सामने आया.

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