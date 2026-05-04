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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: बंगाल समेत 3 राज्यों में जीत के बाद नाचे BJP कार्यकर्ता, CM भजनलाल शर्मा ने बांटी झालमुड़ी

Rajasthan News: बंगाल समेत 3 राज्यों में जीत के बाद नाचे BJP कार्यकर्ता, CM भजनलाल शर्मा ने बांटी झालमुड़ी

Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल समेत तीन राज्यों में मिली बड़ी जीत के राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस जीत का भव्य जश्न मनाया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 04 May 2026 08:35 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल समेत तीन राज्यों में मिली बड़ी जीत के बाद राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. राजधानी जयपुर स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में इस जीत का भव्य जश्न मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए. जश्न के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं के साथ खुशी साझा की.

सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ खाई झालमुड़ी

कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल गया. कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर नाच-गाना किया और जीत की खुशी में झूमते नजर आए. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ झालमुड़ी खाई और कई कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से झालमुड़ी परोसकर उनके साथ जीत की खुशी साझा की. कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और इस जीत को यादगार बना दिया.

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प्रदेश अध्यक्ष ने PM और पार्टी के कार्यक्रताओं को दिया श्रेय 

जश्न के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया. दोनों नेताओं ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली यह ऐतिहासिक जीत केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में नकारात्मक राजनीति करने वालों के लिए एक बड़ा संदेश भी है.

इस मौके पर कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर नजर आया और पूरे परिसर में जीत की खुशी साफ झलक रही थी. यह जश्न बीजेपी के मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की एकजुटता का प्रतीक बनकर सामने आया.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 May 2026 08:35 PM (IST)
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BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS
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