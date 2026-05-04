राजस्थान के डूंगरपुर के वागड़ अंचल में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन सुदर्शन चक्र-2’ के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. कुआं थाना पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद में दबिश देकर 23 सालों से फरार चल रहे सरोदा थाने के हिस्ट्रीशीटर विजयपाल को गिरफ्तार कर लिया है. लंबे समय से फरार इस अपराधी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी.

पुलिस ने ग्रामीणों के वेश में सोते समय आरोपी को दबोचा

पुलिस के अनुसार, हिस्ट्रीशीटर विजयपाल के खिलाफ हत्या, अपहरण और चोरी जैसे कुल 8 गंभीर मामले दर्ज हैं. उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष रणनीति बनाई गई. कुआं थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्रामीण का वेश धारण कर अहमदाबाद में उसकी लोकेशन का पता लगाया. इसके बाद पुलिस ने सही समय का इंतजार करते हुए उसे उस वक्त दबोच लिया, जब वह सो रहा था. यह पूरी कार्रवाई फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई. आरोपी पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित था.

राजस्थान SI भर्ती 2021 मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, चयनीत अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत

30 साल से फरार आरोपी को भी अनोखे तरीके से पकड़ा

पुलिस की कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं रही. ‘ऑपरेशन सुदर्शन चक्र-2’ के तहत अन्य वांछित अपराधियों के खिलाफ भी सख्त अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में एक और बड़ी सफलता तब मिली, जब 30 साल से फरार चल रहे एक दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने अनोखे तरीके से गिरफ्तार किया. पुलिसकर्मी चाय और सब्जी बेचने वाले का वेश बनाकर आरोपी के करीब पहुंचे और मौके पर उसे पकड़ लिया.

इन लगातार सफल कार्रवाइयों से साफ है कि पुलिस अपराधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है. चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो या कितने ही वर्षों से फरार हो, वह कानून की पकड़ से बच नहीं सकता. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वागड़ क्षेत्र में कानून का राज स्थापित करना और भयमुक्त वातावरण बनाना उनकी प्राथमिकता है. ‘ऑपरेशन सुदर्शन चक्र-2’ के तहत अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

Bengal Election Result 2026: बंगाल चुनाव के नतीजों पर सचिन पायलट बोले, 'चौंकाने वाला...'