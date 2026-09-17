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जालोर की 5 निकायों में अध्यक्ष पद का घमासान, निर्दलीय अहम

जालोर में पांच नगर निकायों के लिए अब राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गयीं हैं.इनमें निर्दलीय पार्षदों की भूमिका बेहद अहम हो गयी है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों उन्हें अपने पाले में करने की जुगत में हैं.

Written By : एचएल भाटी, जालोर |  Updated at : 17 Sep 2026 02:43 PM (IST)
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राजस्थान में जालोर जिले की पांच नगर निकायों में पार्षदों के परिणाम के बाद अब अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. जालोर नगर परिषद में भाजपा के 14, कांग्रेस के 19 और निर्दलीय 7 पार्षद हैं. दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं. कांग्रेस ने बंशीलाल को तो भाजपा ने जयसिंह को प्रत्याशी बनाया है. 

बोर्ड गठन के लिए भाजपा को सभी 7 निर्दलीयों के समर्थन की जरूरत है, जबकि कांग्रेस को बहुमत के लिए कम से कम 2 निर्दलीय पार्षदों का साथ चाहिए. निर्दलीयों को अपने पाले में लाने के लिए दोनों दल सक्रिय हैं और सामाजिक समीकरण भी साधे जा रहे हैं.

21 सितंबर को होगा मतदान 

भीनमाल में भाजपा के पास 19, कांग्रेस के 8 और निर्दलीयों की 13 सीटें हैं. अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने मनोज गुप्ता और कांग्रेस ने प्रेमराज बोहरा को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है. दोनों दलों की ओर से नामांकन दाखिल किए गए हैं. 17 सितंबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा और 18 सितंबर को नाम वापसी होगी, जबकि 21 सितंबर को मतदान प्रस्तावित है.

सांचौर में भाजपा के 19, कांग्रेस के 8 और निर्दलीयों के 8 पार्षद हैं. भाजपा ने पुरुषोत्तम दवे और कांग्रेस ने जगदीश सारण को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है. संख्या बल भाजपा के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस की नजर संभावित क्रॉस वोटिंग और निर्दलीय पार्षदों पर है.

यह भी पढ़ें: राजस्थान निकाय चुनाव: पार्षदों की बाड़ेबंदी पर घमासान, डोटासरा ने BJP पर लगाए आरोप

निर्दलियों की भूमिका महत्वपूर्ण 

आहोर में भाजपा के 13, कांग्रेस के 8 और निर्दलीयों के 4 पार्षद हैं. भाजपा ने सुरेश कुमार बागरेचा और कांग्रेस ने जोगेंद्रसिंह को मैदान में उतारा है. यहां भी निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

सायला में भाजपा के 17, कांग्रेस के 7 और निर्दलीय का एक पार्षद है. भाजपा की ओर से मोहनलाल मेघवाल और भंवरलाल सरगरा ने नामांकन दाखिल किया, जबकि कांग्रेस ने भोलाराम मेघवाल को प्रत्याशी बनाया है. भाजपा के दो नामांकन होने से संवीक्षा के बाद अधिकृत प्रत्याशी की तस्वीर साफ होगी.

पांचों निकायों में अब अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जोड़-तोड़, समर्थन जुटाने और पार्षदों को अपने पक्ष में बनाए रखने की कवायद तेज हो गई है. खासकर जालोर और भीनमाल में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

यह भी पढ़ें: राजस्थान पंचायत चुनाव : कब निकलेगी रिजर्वेशन की लॉटरी? चौथी बार बदली गई तारीख

About the author एचएल भाटी, जालोर

एचएल भाटी 2018 से एबीपी न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 8 सालों से वे एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जालोर जिले से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इसी के साथ राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले एचएल.भाटी, प्रादेशिक न्यूज़ चैनल के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 02:43 PM (IST)
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