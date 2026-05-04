पश्चिम बंगाल के नतीजों पर अशोक गहलोत के बयानों से हलचल, कर दिया बड़ा दावा

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और देश को कांग्रेस की जरूरत है.

उन्होंने पश्चिम बंगाल सहित तीन राज्यों के चुनाव परिणामों को निराशाजनक बताया, लेकिन कहा कि पार्टी कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं होंगे और पूरी ताकत के साथ आगे काम करेंगे. गहलोत ने राजस्थान समेत देशभर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संकल्प लेकर मेहनत करने की अपील की.

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केरलम् में कांग्रेस की जीत पर क्या बोले गहलोत?

केरलम् में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की जीत पर उन्होंने मतदाताओं का आभार जताया और इसे राज्य की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा व जनकल्याणकारी नीतियों की जीत बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सुशासन देगी.

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पश्चिम बंगाल के नतीजों पर सवाल उठाते हुए गहलोत ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को डराया-धमकाया गया, पैसे बांटे गए और कई वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपने ही राज्य में मतदान नहीं कर सके, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

गहलोत ने दावा किया कि यह जीत सत्ता के दुरुपयोग के बल पर हासिल की गई है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं.

समाचार लिखे जाने तक आए रुझानों के अनुसार बंगाल में टीएमसी 83, बीजेपी 204, असम में बीजेपी 102, कांग्रेस 19, केरल में लेफ्ट 35, कांग्रेस 102, पुद्दुचेरी में बीजेपी 17, कांग्रेस 6 सीटों पर आगे थी.