भरतपुर: मृतक सर्राफा व्यापारी के परिवार से मिले टीकाराम जूली, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

राजस्थान के भरतपुर में दिनदहाड़े लूट के दौरान सर्राफा व्यापारी चंद्रभान शर्मा 'राजू' की हत्या का मामला अब सियासी रंग पकड़ चुका है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के गृह जनपद में हुई इस दुस्साहसिक वारदात को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाया. उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि न्याय मिलने तक कांग्रेस उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी.

मुलाकात के दौरान परिजनों ने अपना दर्द बयां करते हुए आरोप लगाया कि घटना के बाद मदद के बजाय पुलिस की कई गाड़ियां केवल शव को कब्जे में लेने पहुंच गईं, लेकिन परिवार की सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया. जूली ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता खौफ में है.

नितिन गडकरी के एक्सप्रेसवे दौरे से पहले बड़ा हादसा, खड़ी मिनी बस में घुसा डंपर, एक की मौत, 15 घायल

कांग्रेस की प्रमुख मांगें

टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मृतक चंद्रभान शर्मा परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनके निधन से वृद्ध माता-पिता, एक बेटी और दो बेटों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उन्होंने सरकार से निम्नलिखित मांगें की हैं.

मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता दी जाए.

परिवार के एक सदस्य को तत्काल सरकारी नौकरी मिले.

इलाज में हुई कथित लापरवाही की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच हो.

वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए.

'अपराध रोकने में नाकाम है सरकार, मंत्री दें इस्तीफा'

टीकाराम जूली ने दावा किया कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. विधानसभा के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में गैंगस्टर की धमकियों, शोषण और डिजिटल अरेस्ट के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है.

इस दौरान उनके साथ मौजूद विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक और विधायक रफीक खान ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला. रफीक खान ने कहा कि इस घटना से व्यापारी वर्ग में भारी आक्रोश है. सरकार सिर्फ झूठे आंकड़ों के जरिए अपराध छिपा रही है. उन्होंने मांग की है कि कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे गृह राज्य मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

इस बीच, राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि अभी तक सरकार का कोई भी मंत्री पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है.

Rajasthan News: UCC पर जनसुनवाई पर कांग्रेस का हमला, डोटासरा बोले- सियासी रोटियां सेंक रही सरकार