भरतपुर: मृतक सर्राफा व्यापारी के परिवार से मिले टीकाराम जूली, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBharatpur News: मृतक सर्राफा व्यापारी के परिवार से मिले टीकाराम जूली, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

Bharatpur News: मृतक सर्राफा व्यापारी के परिवार से मिले टीकाराम जूली, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

Bharatpur News: भरतपुर में सर्राफा व्यापारी चंद्रभान शर्मा की दिनदहाड़े हत्या के बाद सियासत गरमा गई है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सरकार पर निशाना साधा है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 08 Jul 2026 10:57 PM (IST)
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राजस्थान के भरतपुर में दिनदहाड़े लूट के दौरान सर्राफा व्यापारी चंद्रभान शर्मा 'राजू' की हत्या का मामला अब सियासी रंग पकड़ चुका है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के गृह जनपद में हुई इस दुस्साहसिक वारदात को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाया. उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि न्याय मिलने तक कांग्रेस उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी.
मुलाकात के दौरान परिजनों ने अपना दर्द बयां करते हुए आरोप लगाया कि घटना के बाद मदद के बजाय पुलिस की कई गाड़ियां केवल शव को कब्जे में लेने पहुंच गईं, लेकिन परिवार की सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया. जूली ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता खौफ में है.

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कांग्रेस की प्रमुख मांगें

टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मृतक चंद्रभान शर्मा परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनके निधन से वृद्ध माता-पिता, एक बेटी और दो बेटों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उन्होंने सरकार से निम्नलिखित मांगें की हैं.

  • मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता दी जाए.
  • परिवार के एक सदस्य को तत्काल सरकारी नौकरी मिले.
  • इलाज में हुई कथित लापरवाही की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच हो.
  • वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए.

'अपराध रोकने में नाकाम है सरकार, मंत्री दें इस्तीफा'

टीकाराम जूली ने दावा किया कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. विधानसभा के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में गैंगस्टर की धमकियों, शोषण और डिजिटल अरेस्ट के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है.

इस दौरान उनके साथ मौजूद विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक और विधायक रफीक खान ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला. रफीक खान ने कहा कि इस घटना से व्यापारी वर्ग में भारी आक्रोश है. सरकार सिर्फ झूठे आंकड़ों के जरिए अपराध छिपा रही है. उन्होंने मांग की है कि कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे गृह राज्य मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

इस बीच, राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि अभी तक सरकार का कोई भी मंत्री पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 08 Jul 2026 10:56 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Politics Bharatpur News Tikaram Jully RAJASTHAN NEWS
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