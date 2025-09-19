हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर में लगी LED स्क्रीन पर चला गहलोत सरकार का विज्ञापन, लोगों में चर्चा का विषय

जोधपुर में लगी LED स्क्रीन पर चला गहलोत सरकार का विज्ञापन, लोगों में चर्चा का विषय

Jodhpur News: जोधपुर में शास्त्री सर्किल पर लगी एलईडी वॉल पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के समय का विज्ञापन चलने से विवाद हो गया है. नगर निगम की इस वॉल का संचालन निजी एजेंसी करती है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 19 Sep 2025 10:40 PM (IST)

जोधपुर शहर के शास्त्री सर्किल पर लगी एलईडी वॉल पर गलत विज्ञापन चलने का मामला जोधपुर वासियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन नगर निगम उत्तर और दक्षिण की ओर से प्रतिदिन अलग-अलग वार्डों में किया जा रहा है. इन शिविरों का उद्देश्य राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना है.

लेकिन एलईडी स्क्रीन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय (2 अक्टूबर 2021) का विज्ञापन चलते हुए नजर आया. इस विज्ञापन में “प्रशासन शहरों के संग अभियान, लक्ष्य 10 लाख पट्टा वितरण” से संबंधित प्रचार प्रसारित हो रहा था. 

एलईडी वॉल नगर निगम की, संचालन निजी एजेंसी के पास

जानकारी के अनुसार शास्त्री सर्किल पर लगी एलईडी वॉल नगर निगम दक्षिण की है. हालांकि, इसका संचालन प्रतिवर्ष टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से निजी विज्ञापन एजेंसी को सौंपा जाता है. वर्तमान में भी यह स्क्रीन एक निजी एजेंसी के अधीन है. जब नगर निगम महापौर से इस संबंध में संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनके पीए ने ही जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है. वहीं एजेंसी के जिम्मेदारों से कई बार फोन पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.

मॉनिटरिंग पर उठे सवाल

इस घटना के बाद प्रशासन और एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब एलईडी वॉल पर सरकारी विज्ञापन चलाए जाते हैं तो उनकी नियमित मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए. अन्यथा, इस तरह की बड़ी चूक कभी भी भ्रामक संदेश फैलाने का कारण बन सकती है.

नागरिकों की प्रतिक्रिया

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार बेहद जिम्मेदारी का काम है. ऐसे में यदि विज्ञापन एजेंसी इस पर ध्यान नहीं देती तो अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. लोगों का यह भी मानना है कि गलती चाहे तकनीकी हो या मानवीय, लेकिन इसका असर सरकार की छवि पर पड़ता है. फिलहाल यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. अब देखना यह होगा कि निगम प्रशासन और विज्ञापन एजेंसी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 19 Sep 2025 10:38 PM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
बिहार
बिहार: दरभंगा में ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के रथ को रोका, क्या है मामला? जानें
दरभंगा में ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के रथ को रोका, क्या है मामला? जानें
क्रिकेट
क्या फिट नहीं हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव? ओमान के खिलाफ बैटिंग ना करने के पीछे असली वजह का खुलासा
क्या फिट नहीं हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव? ओमान के खिलाफ बैटिंग ना करने के पीछे असली वजह का खुलासा
साउथ सिनेमा
AA26xA6 OTT Deal: कमाना कोई अल्लू अर्जुन और एटली से सीखे, फिल्म अभी बन रही और कमा लिए 300 करोड़
कमाना कोई अल्लू अर्जुन और एटली से सीखे, AA26xA6 अभी बन रही और कमा लिए 300 करोड़
Advertisement

वीडियोज

Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की अद्भुत कहानी
Paper Leak: राजस्थान में 'सरकारी नौकरी' का सपना टूटा! युवा 'बेरोजगारी' से परेशान
Sandeep Chaudhary: सिंहासन खाली करो...GEN-Z आती हैं! | DUSU Election | Rahul Gandhi |Bihar election
Gold के बाद अब Silver का जलवा! ₹1.5 लाख/kg तक जा सकता है भाव – जानिए क्यों सब Silver खरीद रहे है|
Iphone 17 Launch: Apple का नए आइफोन 17 भारत में हुआ लॉन्च पहले दिन लगी खरीदने वालों की भीड़
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
बिहार
बिहार: दरभंगा में ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के रथ को रोका, क्या है मामला? जानें
दरभंगा में ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के रथ को रोका, क्या है मामला? जानें
क्रिकेट
क्या फिट नहीं हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव? ओमान के खिलाफ बैटिंग ना करने के पीछे असली वजह का खुलासा
क्या फिट नहीं हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव? ओमान के खिलाफ बैटिंग ना करने के पीछे असली वजह का खुलासा
साउथ सिनेमा
AA26xA6 OTT Deal: कमाना कोई अल्लू अर्जुन और एटली से सीखे, फिल्म अभी बन रही और कमा लिए 300 करोड़
कमाना कोई अल्लू अर्जुन और एटली से सीखे, AA26xA6 अभी बन रही और कमा लिए 300 करोड़
विश्व
'F****g Me', इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के डोनाल्ड ट्रंप, सरेआम सुना दी गाली
'F****g Me', इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के डोनाल्ड ट्रंप, सरेआम सुना दी गाली
राजस्थान
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
हेल्थ
Natural Remedies For Chronic Pain: दवाइयों के बिना भी मिलेगा दर्द से आराम, डॉक्टर ने बताए 7 नेचुरल नुस्खे
दवाइयों के बिना भी मिलेगा दर्द से आराम, डॉक्टर ने बताए 7 नेचुरल नुस्खे
जनरल नॉलेज
India VS US Salary System: भारत में वेतन आयोग तो अमेरिका में कैसे बढ़ती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? जानें यहां का नियम
भारत में वेतन आयोग तो अमेरिका में कैसे बढ़ती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? जानें यहां का नियम
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget