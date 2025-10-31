Video: खाटू श्याम में होटल पर दो दर्जन बदमाशों का हमला, मैनेजर-कर्मचारी को मारा, वीडियो वायरल
Rajasthan Viral Video: धार्मिक नगरी खाटू श्याम में हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े होटल पर हमला कर दिया. दो दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने तोड़फोड़ की और मैनेजर के बेटे और कर्मचारियों को घायल कर दिया.
Khatu Shyam News: राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम धाम इस बार एक खौफनाक घटना के चलते सुर्खियों में आ गया. आम तौर पर श्रद्धालु और भक्तों से गुलजार रहने वाले इस धाम में अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब दिन-दहाड़े करीब दो दर्जन से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने एक होटल पर धावा बोल दिया. इस वारदात ने लोगों में दहशत फैला दी है.
बदमाशों ने होटल को बुरी तरह तहस-नहस किया
बताया जा रहा है कि यह घटना मंढा चौराहे के पास स्थित एक होटल में हुई, जहां बड़ी संख्या में हथियारबंद लोग अचानक पहुंचे और बिना कुछ बोले तोड़फोड़ शुरू कर दी. दावा है कि बदमाशों के पास धारदार हथियार, लाठियां और लोहे के औजार थे. उन्होंने होटल में मौजूद लोगों को धमकाया और वहां रखे सामान को बुरी तरह तहस-नहस कर दिया.
खाटूश्यामजी में होटल पर बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर संचालक और कर्मचारी को किया घायल @SikarPolice @IgpJaipur pic.twitter.com/j0Fw8d7lRj— Balmukund Joshi (@balmukundjoshi) October 29, 2025
हमला हिंसक था. होटल मैनेजर का परिवार और कर्मचारी कुछ समझ ही नहीं पाए. इस दौरान होटल मैनेजर का बेटा शिव प्रसाद, चंद्रमोहन और कर्मचारी लोकेश पर भी हमला किया गया और तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
पुलिस ने शुरु की मामले की जांच
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई. थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. रिपोर्ट में बताया कि 27 अक्टूबर दोपहर करीब 2:35 बजे अचानक बदमाशों का गिरोह होटल में घुसा और हमला कर दिया.
स्थानीय लोगों का कहना है कि बदमाशों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वे पहले से ही हमले की तैयारी करके आए थे. इससे यह भी संभावना जताई जा रही है कि घटना किसी रंजिश या विवाद का हिस्सा हो सकती है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है.
