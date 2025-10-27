राजस्थान: एंटी करप्शन ब्यूरो को मिला नया DGP, गोविंद गुप्ता ने संभाला कार्यभार
Jaipur News: नए डीजी गोविंद गुप्ता के मुताबिक नागरिकों के सहयोग के बिना भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पाना कतई संभव नहीं है. बता दें कई दिनों से एंटी करप्शन ब्यूरो सुर्खियों में है.
राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल गोविंद गुप्ता ने सोमवार (27 अक्टूबर) अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया. इस मौके पर उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कही. उन्होंने राजस्थान की जनता से भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने में एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना देकर मदद करने की अपील की.
उन्होंने नागरिकों से टोल फ्री हेल्पलाइन और मोबाइल नंबरों पर सूचनाएं देने की अपील की है. नए डीजी गोविंद गुप्ता के मुताबिक नागरिकों के सहयोग के बिना भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पाना कतई संभव नहीं है.
नए डीजीपी ने संभाला कार्यभार
बता दें कि राजस्थान का एंटी करप्शन ब्यूरो काफी सक्रिय है. पिछले दिनों अपने ही विभाग के कई बड़े अफसरों और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो काफी सुर्खियों में रहा.
सीनियर आईपीएस ऑफिसर गोविंद गुप्ता को पिछले हफ्ते ही ACB का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है. उन्होंने आज एक सादे समारोह में अपना कार्यभार संभाला है. ब्यूरो हेड क्वार्टर में कामकाज संभालने के बाद उन्होंने पूरे दफ्तर का निरीक्षण किया और इसके बाद मातहत अफसरों के साथ बैठक भी की.
कार्यभार संभालने के बाद क्या बोले डीजीपी
इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की मंशा के मुताबिक वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे. एंटी करप्शन ब्यूरो को और सक्रिय करते हुए भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करेंगे.
उन्होंने राज्य के लोगों से टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्हाट्सएप नंबर 94135-02834 पर सूचनाएं देने की अपील की है. उन्होंने इन दोनों नंबर का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कराए जाने की भी बात कही है.
एडिशनल डीजी ने किया स्वागत
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL