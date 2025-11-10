हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Watch: अंता की समस्याएं गिनवाती रहीं वसुंधरा, डायरी में लिखते रहे CM भजनलाल, कांग्रेस ने ली चुटकी

Anta By Election: रोड शो के दौरान वसुंधरा राजे भाषण में क्षेत्र की समस्याएं गिनाती रहीं, काम बताती रहीं और सीएम भजनलाल शर्मा डायरी में लिखते नजर आए. कांग्रेस ने अब इसको लेकर निशाना साधा है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 10 Nov 2025 03:57 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर रविवार (9 नवंबर) को थम गया है. इस दिन बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी. इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया अंता की समस्याएं गिनवातीं रहीं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पेन और डायरी निकालकर ये समस्याएं गिनते रहे. अब इस पर विपक्ष चुटकी लेता नजर आ रहा है.

सीएम भजनलाल और वसुंधरा राजे ने किया रोड शो

दरअसल, यह वीडियो राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर बीजेपी के रोड शो के बाद हो रही चुनावी सभा का है. रविवार शाम 5 बजे से ठीक पहले रोड शो खत्म होने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सभा को संबोधित कर रहीं थी. इस सभा में पूर्व सीएम और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे यहां की समस्याओं और आने वाले दिनों में कराए जाने वाले कामों को सीएम भजनलाल शर्मा को मंच से भाषण देते हुए नोट करा रहीं थीं.

 

सीएम भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे के पूरे भाषण के दौरान उनके पास ही खड़े नजर आ रहे थे. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जो भी समस्याएं गिना रही थी या आने वाले दिनों में कराए जाने वाले कामों को बता रहीं थी. सीएम भजनलाल शर्मा उन्हें कागज पर नोट करते जा रहे थे.

वसुंधरा राजे ने गिनाईं ये समस्याएं

वसुंधरा राजे ने अंता में मुख्य रूप से पेयजल की समस्या, बस स्टैंड नहीं होने की समस्या व कई अन्य मुद्दों को गिनाया. उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से जनता की समस्याओं और मांगों को जल्द दूर किए जाने की मांग की. आचार संहिता लागू होने की वजह से सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण में सीधे तौर पर कोई ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के चुनाव जीतने पर वह वसुंधरा राजे के साथ एक बार फिर से यहां आएंगे.

रोड शो की सभा में वसुंधरा राजे के भाषण और इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा के कागज पर सारी बातें नोट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कोई इसे बीजेपी नेताओं की आपसी केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग बता रहा है तो कोई इस पर चुटकी ले रहा है. कोई कह रहा है कि राजस्थान में असली राज आज भी वसुंधरा राजे का ही चलता है और मुख्यमंत्री उनके सामने हाथ बांधे खड़े नजर आते हैं 

कांग्रेस ने ली चुटकी

कांग्रेस पार्टी ने भी इस वीडियो पर चुटकी लेते हुए सवाल खड़े किए हैं. राजस्थान कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा, "वीडियो यह बताने के लिए काफी है कि पर्ची वाले सीएम कितने मजबूत हैं. भजनलाल शर्मा को सीएम पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए."

कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है, "वसुंधरा राजे राज्य की मुख्यमंत्री रहते हुए यहां की समस्याएं दूर नहीं कर सकी हैं. उनके बेटे यहां से सांसद हैं फिर भी लोग पानी सड़क और बस स्टेशन की समस्या से जूझ रहे हैं. ऐसे में समझा जा सकता है कि 2 साल की सरकार में कितने काम हुए हैं."

वसुंधरा के गढ़ में आता है अंता

बता दें कि  राजस्थान में जिस अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है. वह पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के प्रभाव वाला क्षेत्र है. वसुंधरा राजे वहां से सांसद रही हैं और मौजूदा समय में उनके बेटे दुष्यंत यहां से सांसद हैं. वसुंधरा राजे यहां चार दिन पहले हुए रोड शो में भी कम भजनलाल शर्मा के पहुंचने के बाद आईं थी. उन्होंने सीएम से गाड़ी के अगल- बगल चल रहे कमांडोज को हटाने के लिए भी कहा था.

Published at : 10 Nov 2025 03:17 PM (IST)
