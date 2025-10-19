अंता उपचुनाव: 'मर्द हैं तो आएंगे वरना...', नरेश मीणा का हनुमान बेनीवाल पर विवादित बयान

अंता विधानसभा उपचुनाव काफी रोचक होता हुआ नजर आ रहा है. कांग्रेस और बीजेपी के साथ-साथ यहां निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं. मीडिया से बातचीत के दौरान उनके मुंह से एक ऐसा विवादित बयान निकल गया, जिसकी गूंज अब दूर तक जाएगी.

नरेश मीणा का ताजा बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा कि हनुमान बेनीवाल अगर मर्द हैं, तो वे यहां आयेंगे.' उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अब दोनों नेताओं के समर्थक आमने-सामने आ गए हैं.

नरेश मीणा ने दिया विवादित बयान

बता दें, एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान नरेश मीणा ने कहा की 'हनुमान बेनीवाल अगर मर्द हैं तो वह मेरे चुनाव प्रचार में आएंगे' और अगर उन्होंने ओम बिरला से सेटिंग कर ली होगी तो नहीं आएंगे. नरेश मीणा यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि 'यदि वे अब नहीं आए तो मैं यही समझूंगा कि उन्होंने सेटिंग कर ली है'.

चुनाव से पहले नरेश मीणा के हनुमान बेनीवाल को लेकर इस बयान के क्या नतीजा रहेंगे वह तो समय बताएगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल से समर्थन मांगने का यह अंदाज फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

उन्हें मेरा समर्थन करना चाहिए- नरेश मीणा

वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा ने यह भी कहा कि हनुमान बेनीवाल देवली उनियारा चुनाव के समय उन्हें समर्थन करने नहीं पहुंचे थे, हालांकि उस समय उनकी पत्नी खुद खींवसर सीट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार मौका है उन्हें मेरा समर्थन करना चाहिए.

गौरतलब है कि पिछले दिनों जयपुर के शहीद स्मारक पर नरेश मीणा ने पीपलोदी स्कूल हादसे में मुआवजे को लेकर अनशन किया था. जिसमें हनुमान बेनीवाल को भी शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर हुए धरने में शामिल नहीं हुए थे.

उस समय भी नरेश मीणा ने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन उसके बाद जब नरेश मीणा स्वास्थ्य करणो के चलते अस्पताल में भर्ती हुए तब हनुमान बेनीवाल उनसे मिलने पहुंचे थे. लेकिन अब देखना होगा क्या हनुमान बेनीवाल इस बयान के बाद नरेश मीणा के समर्थन में अंता विधानसभा उपचुनाव में जाते हैं या नहीं?