अलवर: कलयुगी मां ने 9 महीने की बेटी का गला घोंटा, दादा ने खोला खौफनाक राज

हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअलवर: कलयुगी मां ने 9 महीने की बेटी का गला घोंटा, दादा ने खोला खौफनाक राज

Alwar Mother Kills Baby: अलवर के किशनगढ़बास में एक मां रूनीजा, ने अपनी 9 महीने की बेटी अक्सा का गला घोंटकर हत्या कर दी. बच्ची के दादा ने संदिग्ध आवाज़ें सुनकर दरवाजा खोला और मंजर देखा.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 16 Nov 2025 11:13 PM (IST)
Preferred Sources

अलवर जिले के किशनगढ़बास थाना क्षेत्र के गांव मूसाखेड़ा से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक घटना सामने आई है. यहां एक कलयुगी मां पर अपनी 9 महीने की मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगा है.

पूरी घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्ची के दादा ने कमरे से आती संदिग्ध आवाजों को सुनकर दरवाजा खोला. मासूम के दादा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित मां के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दादा ने देखा खौफनाक मंजर

गांव निवासी आजाद खान ने थाना किशनगढ़बास में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि घटना शनिवार रात करीब 9:30 बजे की है. वह अपने घर पर थे, तभी उन्हें अपने बेटे की पत्नी (पुत्रवधू) रूनीजा के कमरे से कुछ "संदिग्ध आवाजें" सुनाई दीं. शक होने पर जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. आजाद खान ने देखा कि उनकी पुत्रवधू रूनीजा अपनी 9 माह की दूधमुंही बच्ची अक्सा का गला दबा रही थी.

दादा की कोशिशों के बाद भी नहीं बची जान

आजाद खान के अनुसार, जब तक वे दौड़कर कमरे के अंदर पहुंचे और बच्ची को रूनीजा से छुड़ाया, तब तक मासूम अक्सा ने दम तोड़ दिया था. उन्होंने तुरंत बच्ची को उठाकर उसे सांस देने और सीने पर दबाव डालकर (सीपीआर) बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मासूम की जान नहीं बच सकी.

आरोपी मां पर पहले भी लगे गंभीर आरोप

घटना के बाद घर में कोहराम मच गया और गांव में हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हो गए. पीड़ित दादा आजाद खान ने यह भी आरोप लगाया कि रूनीजा ने महज दो दिन पहले, 13 नवंबर को भी घर की भैंसों के चारे में जहर मिला दिया था, जिससे पशुओं की मौत हो गई थी. परिवार ने उस समय भी उसे समझाया था, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया.

पुलिस ने जांच शुरू की

घटना की सूचना पर आजाद खान का पुत्र और बच्ची का पिता कैफ मोहम्मद भी रात करीब 10 बजे मौके पर पहुंचा, जिसे परिजनों ने पूरी घटना बताई. ग्रामीणों की सलाह पर रूनीजा के पीहर पक्ष को भी सूचना दी गई, लेकिन आरोप है कि वे सुबह गांव आने के बजाय रास्ते से ही वापस लौट गए.

पीड़ित दादा आजाद खान ने पुलिस से मासूम अक्सा के शव का पोस्टमार्टम कराने और आरोपित मां रूनीजा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. इस घटना से पूरे गांव में गम और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 16 Nov 2025 11:13 PM (IST)
