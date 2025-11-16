अलवर: कलयुगी मां ने 9 महीने की बेटी का गला घोंटा, दादा ने खोला खौफनाक राज

अलवर जिले के किशनगढ़बास थाना क्षेत्र के गांव मूसाखेड़ा से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक घटना सामने आई है. यहां एक कलयुगी मां पर अपनी 9 महीने की मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगा है.

पूरी घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्ची के दादा ने कमरे से आती संदिग्ध आवाजों को सुनकर दरवाजा खोला. मासूम के दादा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित मां के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दादा ने देखा खौफनाक मंजर

गांव निवासी आजाद खान ने थाना किशनगढ़बास में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि घटना शनिवार रात करीब 9:30 बजे की है. वह अपने घर पर थे, तभी उन्हें अपने बेटे की पत्नी (पुत्रवधू) रूनीजा के कमरे से कुछ "संदिग्ध आवाजें" सुनाई दीं. शक होने पर जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. आजाद खान ने देखा कि उनकी पुत्रवधू रूनीजा अपनी 9 माह की दूधमुंही बच्ची अक्सा का गला दबा रही थी.

दादा की कोशिशों के बाद भी नहीं बची जान

आजाद खान के अनुसार, जब तक वे दौड़कर कमरे के अंदर पहुंचे और बच्ची को रूनीजा से छुड़ाया, तब तक मासूम अक्सा ने दम तोड़ दिया था. उन्होंने तुरंत बच्ची को उठाकर उसे सांस देने और सीने पर दबाव डालकर (सीपीआर) बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मासूम की जान नहीं बच सकी.

आरोपी मां पर पहले भी लगे गंभीर आरोप

घटना के बाद घर में कोहराम मच गया और गांव में हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हो गए. पीड़ित दादा आजाद खान ने यह भी आरोप लगाया कि रूनीजा ने महज दो दिन पहले, 13 नवंबर को भी घर की भैंसों के चारे में जहर मिला दिया था, जिससे पशुओं की मौत हो गई थी. परिवार ने उस समय भी उसे समझाया था, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया.

पुलिस ने जांच शुरू की

घटना की सूचना पर आजाद खान का पुत्र और बच्ची का पिता कैफ मोहम्मद भी रात करीब 10 बजे मौके पर पहुंचा, जिसे परिजनों ने पूरी घटना बताई. ग्रामीणों की सलाह पर रूनीजा के पीहर पक्ष को भी सूचना दी गई, लेकिन आरोप है कि वे सुबह गांव आने के बजाय रास्ते से ही वापस लौट गए.

पीड़ित दादा आजाद खान ने पुलिस से मासूम अक्सा के शव का पोस्टमार्टम कराने और आरोपित मां रूनीजा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. इस घटना से पूरे गांव में गम और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.