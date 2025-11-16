राजस्थान को मिला नया मुख्य सचिव, जानें कौन हैं IAS वी श्रीनिवास, केंद्र में निभाईं अहम भूमिकाएं

राजस्थान सरकार ने रविवार (16 नवंबर) को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी. श्रीनिवास को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है. इसके साथ ही निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत को कार्यमुक्त कर दिया गया है. श्रीनिवास बीते 7 साल से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे और 14 नवंबर को उन्हें केंद्र सरकार ने कार्यमुक्त किया था.

आदेश के अनुसार, वी. श्रीनिवास को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही वे राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और नई दिल्ली में मुख्य आवासीय आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे. यह अतिरिक्त जिम्मेदारियां अगले आदेश तक उनके पास रहेंगी.

7 साल बाद वापसी, 2026 तक रहेगा कार्यकाल

श्रीनिवास का मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल सितंबर 2026 तक रहेगा. कार्यमुक्त होने से पहले वे केंद्र सरकार में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थे. उनकी केंद्र से वापसी के बाद राज्य में काफी समय से चल रही मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर अटकलों पर भी विराम लग गया है.

अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है. वी. श्रीनिवास राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं और फिलहाल सिर्फ एक अधिकारी सुबोध अग्रवाल उनसे वरिष्ठ हैं. अग्रवाल दिसंबर में सेवानिवृत्त हो जाएंगे. ऐसे में दिसंबर के बाद श्रीनिवास राजस्थान में सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बन जाएंगे.

राजस्थान में लंबा प्रशासनिक अनुभव

वी. श्रीनिवास 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और राजस्थान में उनका प्रशासनिक अनुभव काफी विस्तृत रहा है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भीलवाड़ा के उपखंड अधिकारी के रूप में की. इसके बाद निंबाहेड़ा में भी एसडीएम रहे.

साल 1995 से 1998 के दौरान उन्होंने जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग के निदेशक के रूप में काम किया. इसके अलावा वे पाली और जोधपुर के जिलाधिकारी भी रहे.

केंद्र में भी निभाई अहम भूमिकाएँ

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान उन्होंने जसवंत सिंह के निजी सचिव के रूप में कार्य किया. बाद में वे वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत के कार्यकारी निदेशक के तकनीकी सहायक भी रहे. लंबे समय तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम करने के कारण उनका अनुभव प्रशासन, वित्त और वैश्विक संस्थाओं तक फैला हुआ है.