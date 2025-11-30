अलवर जिले के अरावली विहार थाना क्षेत्र में शुक्रवार (28 नवंबर) को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया. विजय नगर थाने में तैनात कॉन्स्टेबल जयकिशन जाटव अपनी पहली पत्नी और दो बच्चों के रहते हुए चोरी-छिपे दूसरी शादी करने पहुंचा, लेकिन यह शादी उसके लिए मुसीबत बन गई. पहली पत्नी को जैसे ही इसकी भनक लगी, वह बच्चों और परिजनों के साथ सीधे होटल पहुंच गई और पुलिस को बुला लिया.

बाथरूम में छिपा कॉन्स्टेबल

घटना समोला क्षेत्र के एक होटल की है. जब पहली पत्नी अचानक वहां पहुंची तो शादी की तैयारियों में मौजूद लोग चौंक गए. जयकिशन ने पत्नी और पुलिस को देखा तो घबराहट में होटल के बाथरूम में जाकर छिप गया.

पत्नी ने आरोप लगाया कि जयकिशन ने उसे पिछले 8 साल से छोड़ रखा है, न खर्चा देता है, न बच्चों का ध्यान रखता है. अदालत ने भी उसे पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करने के आदेश दिए हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं.

पीड़िता पत्नी का कहना है कि जयकिशन लंबे समय से उससे अलग रह रहा है. उसका कहना है कि 8 साल से मेरे और बच्चों का ख्याल नहीं रखा, कोर्ट के आदेश भी नहीं मानता. अब बिना तलाक दूसरी शादी करने आया था.

पीड़िता ने बताया कि उसे पता चला कि जयकिशन रैणी थाना क्षेत्र की एक युवती से शादी कर रहा है, जिसके बाद वह तुरंत परिवार के साथ मौके पर पहुंच गई.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवाई शादी

सूचना मिलते ही अरावली विहार थाना पुलिस होटल पहुंची. शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही पुलिस ने हस्तक्षेप किया और पूरी प्रक्रिया रोक दी. बाथरूम में छिपे कॉन्स्टेबल को पुलिस ने बाहर निकाला और वहीं होटल के अंदर उससे पूछताछ की.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, कॉन्स्टेबल पहले से शादीशुदा है और बिना तलाक दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है. मामले की जांच की जा रही है और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. विभागीय कार्रवाई भी संभव है, क्योंकि एक पुलिसकर्मी होने के नाते उसका आचरण नियमों के खिलाफ माना जा रहा है.

घटना के बाद होटल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पीड़िता पत्नी के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी.