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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'कांग्रेस ने कराया प्रदर्शन, नहीं है जल संकट', लूणी में ग्रामीणों के विरोध पर बोले मंत्री जोगाराम

'कांग्रेस ने कराया प्रदर्शन, नहीं है जल संकट', लूणी में ग्रामीणों के विरोध पर बोले मंत्री जोगाराम

Luni Water Crisis News: लूणी में पेयजल संकट को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद सियासत तेज हो गई है. कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर ग्रामीणों को आगे कर आंदोलन कराने का आरोप लगाया.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 11 Jun 2026 08:36 PM (IST)
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जोधपुर के लूणी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन के बाद अब राजनीति भी गरमा गई है. पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बाद राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने प्रदर्शन को कांग्रेस प्रायोजित बताते हुए कहा कि क्षेत्र में पेयजल की कोई बड़ी समस्या नहीं है और कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है.

मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कुछ ग्रामीण खुद उनसे मिलने पहुंचे थे. उनके अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांवों में पर्याप्त पानी मिल रहा है, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं के कहने पर उन्हें आंदोलन में शामिल होना पड़ा. पटेल ने कहा कि कांग्रेस खुद सामने आने की बजाय ग्रामीणों को आगे कर रही है और पर्दे के पीछे रहकर राजनीति कर रही है.

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उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन को बड़ा दिखाने की कोशिश की गई थी. दावा किया गया था कि लूणी क्षेत्र के करीब 150 गांवों के लोग आंदोलन में शामिल होंगे, लेकिन वास्तविकता इससे अलग रही.

प्रदर्शन में सीमित संख्या में पहुंचे लोग

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस स्तर का दावा किया गया था, उतनी संख्या में लोग प्रदर्शन में नहीं पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में शामिल कई लोग गांवों की बजाय शहर से सटी कृषि बस्तियों और अवैध कॉलोनियों से लाए गए थे. उनके अनुसार कांग्रेस पेयजल जैसे संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है.

जोगाराम पटेल ने सरकार की ओर से किए गए कार्यों का भी ब्यौरा दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर लागू कंटिजेंसी योजना के तहत एक अप्रैल के बाद से लूणी क्षेत्र में 6 हजार से अधिक टैंकर फेरों के जरिए 15 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी की आपूर्ति की जा चुकी है.

उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार की तुलना में वर्तमान में प्रतिदिन अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है. साथ ही प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी गांव में पेयजल संकट न हो.

गांव-गांव हो रही निगरानी

मंत्री पटेल ने बताया कि ग्राम सेवक, पटवारी और अन्य अधिकारी नियमित रूप से पेयजल व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं. टैंकरों की आपूर्ति की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई जा रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को समय पर पानी मिल सके.

उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और नहरबंदी जैसी चुनौतियों के बावजूद सरकार ने जल प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभाला है. उनके अनुसार सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को पेयजल के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े.

जोगाराम पटेल ने जल जीवन मिशन को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लूणी क्षेत्र में कई परियोजनाएं जांच और कमियों के कारण प्रभावित हुईं.

हालांकि उन्होंने माना कि अभी हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हुआ है, लेकिन सार्वजनिक टांकों और जल भंडारण स्थलों पर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर उन्होंने कहा कि हाईवे जाम करने जैसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई होना स्वाभाविक है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए.

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लोगों को राहत देने का दावा

मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है. उन्होंने आरोप लगाया कि जनहित के मुद्दों के अभाव में कांग्रेस पेयजल को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है.

साथ ही भरोसा दिलाया कि सरकार लगातार व्यवस्था को मजबूत कर रही है ताकि लूणी क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS Luni Water Crisis
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