Punjab News: मान सरकार के प्रयासों से पढ़ाई के साथ कमाई का हुनर सीखेंगे बच्चे

Punjab News: पंजाब के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए खूब काम किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का लक्ष्य यह है कि बच्चे सिर्फ परीक्षा पास करें, बल्कि वे जीवन में सफल हों. पंजाब का हर बच्चा आत्मविश्वासी, कुशल और आत्मनिर्भर बने, यही मान सरकार की शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है.

पंजाब के शानदार स्कूल और उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था से स्थिति बदल गई है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर किए जा रहे कामों से पंजाब में शिक्षा क्रांति का सूत्रपात हुआ है. पंजाब में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के क्रम में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाया जा रहा है. शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ-साथ उन्हें नौकरी देने वालों के रूप में तैयार करने पर ध्यान दिया जा रहा है.

पढ़ाई के साथ कमाई की ट्रेनिंग

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के विजन से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फ्री बस सेवा, स्कूल ऑफ एमिनेंस जैसे सुधारों ने पंजाब में शिक्षा क्षेत्र की दशा दिशा बदल दी है. इसी कड़ी में पंजाब स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड और लैंड ए हैंड इंडिया के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है. इसके तहत पंजाब के बच्चों के लिए नए अवसरों के द्वार खुले हैं. इस शानदार समझौते के तहत अब पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चों को सिर्फ अकादमिक पढ़ाई नहीं, बल्कि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा भी दी जाएगी.

कुशल युवा संपन्न पंजाब की दिशा तय करेंगे

मान सरकार की नीतियों ने पंजाब के युवाओं को अवसररूपी पंख दिए हैं. पंजाब स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड और लैंड ए हैंड इंडिया के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप अब पंजाब के स्कूलों से सिर्फ 12वीं पास बच्चे नहीं बल्कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवा निकलेंगे. इससे बच्चों को अपना करियर बनाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलेगी. कौशल प्रमाणपत्र उन्हें नौकरी-व्यवसाय में एक मजबूत स्टार्ट देगा.

पंजाब की युवा पीढ़ी बनेगी बदलाव का प्रतीक

लैंड ए हैंड इंडिया पंजाब सरकार के साथ मिलकर राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षण, उपकरण, शिक्षण सामग्री और इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराएगी. इससे छात्र व्यावहारिक अनुभव से सीखेंगे. मान सरकार के किए जा रहे ऐसे कामों का नतीजा यह होगा कि आने वाले समय में पंजाब के स्कूलों से ऐसी पीढ़ी निकलेगी जो न केवल शिक्षित होगी, बल्कि कुशल, सशक्त और आत्मनिर्भर भी होगी.

Disclaimer: This is a sponsored article. ABP Network Pvt. Ltd. and/or ABP Live does not in any manner whatsoever endorse/subscribe to the contents of this article and/or views expressed herein. Reader discretion is advised.