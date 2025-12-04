Punjab Weather: सिकुड़ने लगा पंजाब, ठंडी हवाओं ने बरपाया कहर... जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल

Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में इस समय तीव्र शीत लहर चल रही है. पहाड़ों की ओर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान लगातार घट रहा है. सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड के कारण ज्यादा मुश्किल आ रही है. पिछले 24 घंटों में राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में 0.6 डिग्री की कमी दर्ज की गई है, जो कि सामान्य तापमान से 2.4 डिग्री कम है.

फरीदकोट रहा सबसे ठंडा जिला

फरीदकोट राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पारा 2.6 डिग्री तक लुढ़क गया. पड़ोसी राज्य हरियाणा से भी यहां ज्यादा ठंड है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज के लिए शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है. चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सीजन की दूसरी सबसे ठंडी रात रही.

कल से मौसम में बदलाव आएगा

राज्य के वे जिले जो राजस्थान से लगते हैं- जैसे कि फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का, मोगा, जालंधर और मानसा -कुछ स्थानों पर शीत लहर चल सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में बदलाव के सूचक लक्षण दिख रहे हैं. उत्तर पाकिस्तान और पंजाब पर ऊंचाई पर बना हवा का चक्रवात अभी भी सक्रिय है.

इसके साथ, एक और हवा की लाइन (ट्रफ) अब ऊपर की ओर खिसक गई है. 5 दिसंबर से एक नया हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है. इस कारण पहाड़ों में बादल बढ़ सकते हैं और ठंडी हवाएं चल सकती हैं. मैदानी इलाकों में भी तापमान में थोड़ा घटाव हो सकता है.

अब दिन का तापमान भी लगा है घटने

पंजाब में दिन के तापमान में भी कमी आई है. औसत अधिकतम तापमान 0.2 डिग्री घट गया है, जो कि सामान्य तापमान से 2.2 डिग्री नीचे है. चंडीगढ़ में 23.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है. पिछले 24 घंटों में यहां तापमान में 0.7 डिग्री की कमी आई है. इसी तरह, अमृतसर में तापमान 20.2 डिग्री रहा, जिसमें 0.9 डिग्री की कमी दर्ज की गई.

लुधियाना में 22.4, पटियाला में 22.6, फरीदकोट में 22.0, गुरदासपुर में 22.5, बठिंडा में 23.9, फिरोजपुर में 21.6, रोपड़ में 22.5 और मोहाली में 23.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है.

अगले पूरे हफ्ते मौसम सूखा रहेगा

अगले 7 दिनों तक मौसम सूखा (खुश्क) रहने की संभावना है. राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम धुंध पड़ सकती है. अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. राज्य के कुछ हिस्सों में ठंडी लहर (Cold Wave) चलने की संभावना भी है.