हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Weather: सिकुड़ने लगा पंजाब, ठंडी हवाओं ने बरपाया कहर... जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल

Punjab Weather: सिकुड़ने लगा पंजाब, ठंडी हवाओं ने बरपाया कहर... जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल

Punjab Weather: पंजाब में भीषण शीत लहर जारी है. पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान गिर रहा है. सुबह-शाम ठंड से परेशानी हो रही है. मौसम विभाग ने आज के लिए शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 04 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में इस समय तीव्र शीत लहर चल रही है. पहाड़ों की ओर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान लगातार घट रहा है. सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड के कारण ज्यादा मुश्किल आ रही है. पिछले 24 घंटों में राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में 0.6 डिग्री की कमी दर्ज की गई है, जो कि सामान्य तापमान से 2.4 डिग्री कम है.

फरीदकोट रहा सबसे ठंडा जिला

फरीदकोट राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पारा 2.6 डिग्री तक लुढ़क गया. पड़ोसी राज्य हरियाणा से भी यहां ज्यादा ठंड है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज के लिए शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है. चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सीजन की दूसरी सबसे ठंडी रात रही.

कल से मौसम में बदलाव आएगा

राज्य के वे जिले जो राजस्थान से लगते हैं- जैसे कि फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का, मोगा, जालंधर और मानसा -कुछ स्थानों पर शीत लहर चल सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में बदलाव के सूचक लक्षण दिख रहे हैं. उत्तर पाकिस्तान और पंजाब पर ऊंचाई पर बना हवा का चक्रवात अभी भी सक्रिय है.

इसके साथ, एक और हवा की लाइन (ट्रफ) अब ऊपर की ओर खिसक गई है. 5 दिसंबर से एक नया हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है. इस कारण पहाड़ों में बादल बढ़ सकते हैं और ठंडी हवाएं चल सकती हैं. मैदानी इलाकों में भी तापमान में थोड़ा घटाव हो सकता है.

अब दिन का तापमान भी लगा है घटने

पंजाब में दिन के तापमान में भी कमी आई है. औसत अधिकतम तापमान 0.2 डिग्री घट गया है, जो कि सामान्य तापमान से 2.2 डिग्री नीचे है. चंडीगढ़ में 23.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है. पिछले 24 घंटों में यहां तापमान में 0.7 डिग्री की कमी आई है. इसी तरह, अमृतसर में तापमान 20.2 डिग्री रहा, जिसमें 0.9 डिग्री की कमी दर्ज की गई.

लुधियाना में 22.4, पटियाला में 22.6, फरीदकोट में 22.0, गुरदासपुर में 22.5, बठिंडा में 23.9, फिरोजपुर में 21.6, रोपड़ में 22.5 और मोहाली में 23.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है.

अगले पूरे हफ्ते मौसम सूखा रहेगा

अगले 7 दिनों तक मौसम सूखा (खुश्क) रहने की संभावना है. राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम धुंध पड़ सकती है. अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. राज्य के कुछ हिस्सों में ठंडी लहर (Cold Wave) चलने की संभावना भी है.

और पढ़ें
Published at : 04 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Tags :
WEATHER UPDATE PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
साउथ सिनेमा
सामंथा -राज की शादी के चार दिन बाद एक्स वाइफ श्यामली डे ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मैंने रात भर करवटें बदलते हुए...'
सामंथा -राज की शादी के चार दिन बाद एक्स वाइफ श्यामली ने तोड़ी चुप्पी, कह दी ये बात
Advertisement

वीडियोज

Putin India Visit: पुतिन की सुरक्षा के 3 'लेयर', NSG कमांडो से स्नाइपर्स का पूरा सिक्योरिटी प्लान! |
Putin India Visit: PM Modi- Putin का 'सीक्रेट प्लान', PAK-China को मिलेगा करारा जवाब! | Breaking
कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit
UP में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, Yogi की पुलिस के निशाने पर घुसपैठी । News@10
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
साउथ सिनेमा
सामंथा -राज की शादी के चार दिन बाद एक्स वाइफ श्यामली डे ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मैंने रात भर करवटें बदलते हुए...'
सामंथा -राज की शादी के चार दिन बाद एक्स वाइफ श्यामली ने तोड़ी चुप्पी, कह दी ये बात
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
यूटिलिटी
गैस सिलेंडर यूज करते वक्त ध्यान रखें ये बातें, सेफ्टी के ये स्मार्ट टिप्स हर घर में अपनाना जरूरी
गैस सिलेंडर यूज करते वक्त ध्यान रखें ये बातें, सेफ्टी के ये स्मार्ट टिप्स हर घर में अपनाना जरूरी
नौकरी
सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी देती हैं ये प्राइवेट कंपनियां, वर्क एनवायरनमेंट का तो कहना ही क्या
सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी देती हैं ये प्राइवेट कंपनियां, वर्क एनवायरनमेंट का तो कहना ही क्या
हेल्थ
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget