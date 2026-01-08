Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में शीतलहर और धुंध का आज यानी कि 8 जनवरी को भी ऑरेंज अलर्ट जारी है. रात के बाद अब दिन के तापमान में भी गिरावट शुरू हो गई है. पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 1.7 डिग्री की कमी दर्ज की गई है. यह सामान्य तापमान से 6.1 डिग्री कम है.

बठिंडा सबसे ठंडा शहर

सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री बठिंडा में दर्ज किया गया है. इस दौरान अमृतसर में कोल्ड-डे दर्ज किया गया है. इसके साथ-साथ पटियाला, बठिंडा और हलवारा में विजिबिलिटी बहुत कम रही, जिसके कारण वाहन चलाने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

चार जिलों में शीत लहर की संभावना

हालांकि बुधवार दोपहर को कुछ समय के लिए धूप निकली, लेकिन तेज हवाओं के कारण शीतलहर की स्थिति जारी रही. आज अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में घने से बहुत घने कोहरे कुछ स्थानों 'ते रहने की संभावना है.

जबकि पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, संगरूर, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में घना कोहरा कई स्थानों 'ते रहने की संभावना है.

हालांकि नवांशहर, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) में कुछ स्थानों 'ते कोल्ड-डे, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में शीत लहर रहने की संभावना है. मौसम सूखा रहने की संभावना है.

अगले हफ्ते बढ़ेगा अधिकतम तापमान

मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में घने कोहरे की संभावना है. लोहड़ी, यानी 13 जनवरी तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. 9 से 15 जनवरी तक पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर और मोहाली जिलों में अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

राज्य के अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुताबिक सामान्य या सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की संभावना है. जबकि न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से काफी नीचे रहने की संभावना है.