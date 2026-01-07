Punjab: टांडा के पास पेट्रोल पंप पर सनसनीखेज लूट! बदमाशों ने दराती से हमला कर लूटे 1.5 लाख रुपए

Punjab News: पंजाब के होशियारपुर के टांडा के पास गिल गांव में एक पेट्रोल पंप को कल देर रात लूटने की खबर सामने आई है. मोटरसाइकिल पर सवार दो लुटेरों ने एक पंप कर्मचारी की पिटाई की और फिर लगभग 1.5 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए. हालांकि, पूरी घटना पंप के सीसीटीवी में कैद हो गई.

कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी

बता दें कि यह घटना तब हुई जब मंगलवार रात 11:15 बज रहे थे. इस समय पेट्रोल पंप बंद था. कर्मचारी गिलजियां गांव के युवराज सिंह और पुल पुख्ता गांव के गुरजीत सिंह, दफ्तर में सो रहे थे. उस समय, दो लुटेरों ने अंदर दाखिल होकर युवराज सिंह पर दातरी से हमला कर दिया, जब वह सो रहा था और दोनों कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

लुटेरों ने अलमारी तोड़कर लगभग 1.5 लाख रुपये चोरी कर लिए. जाते समय उन्होंने पेट्रोल पंप के दफ्तर में तोड़फोड़ की और सीसीटीवी कैमरों की एलईडी तोड़ दी. सारी घटना पंप के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. पुलिस फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. देर रात सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची.

पुलिस ने पंप के मालिक कुलविंदर सिंह बब्बल से घटना और हुए नुकसान के बारे में पूछताछ की है. यह घटना इलाके में पेट्रोल पंपों और देर रात काम करने वालों की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है. पुलिस ने आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी है और साथ ही मामले की आगे की जांच जारी है.

