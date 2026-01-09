Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में लोहड़ी तक लोगों को धुंध का सामना करना पड़ेगा और शीत लहर की संभावना भी बनी रहेगी. मौसम विभाग की ओर से आज, यानी 9 जनवरी के लिए घने कोहरे, शीत लहर और कोल्ड-डे का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री की हल्की वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन यह सामान्य से 5.5 डिग्री कम है. अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में कोल्ड डे दर्ज किया गया. अमृतसर में दृश्यता 150 मीटर दर्ज हुई, जबकि बठिंडा 5 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा. 8 जनवरी वाले दिन दोपहर एक बजे के आसपास धूप निकली जिससे लोगों को कुछ राहत महसूस हुई.

4 जिलों में शीत लहर की संभावना

मौसम विभाग चंडीगढ़ के डायरेक्टर सुरिंदर पाल सिंह के मुताबिक, जम्मू के पास बना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब सरक कर उत्तरी पंजाब के इलाके में पहुंच गया है. यह जमीन से करीब 3 किलोमीटर ऊपर सक्रिय है. इसके साथ ही उत्तरी भारत के ऊपर काफी ऊंचाई ‘तेज रफ्तार से हवाएं बह रही हैं, जिनकी गति करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटा है.

इस कारण आज अमृतसर, तरनतारन, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में ठंड का असर बना रहेगा. जबकि फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा के कुछ इलाकों में शीत लहर चलने की संभावना है.

अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना और पटियाला के कुछ स्थानों ‘ते पूरे दिन ठंड बने रहने (कोल्ड-डे) की आशंका है. मौसम आमतौर ‘ते सूखा, यानी साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है.

अगले तीन दिनों का मौसम कैसा रहेगा

10 जनवरी – अमृतसर, तरनतारन, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है. जबकि फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा के कुछ स्थानों ‘ते शीत लहर चल सकती है. मौसम आमतौर ‘ते सूखा, यानी साफ रहने की संभावना है.

11 जनवरी – पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है.

12 जनवरी – पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) के कुछ इलाकों में घना कोहरा रहने की संभावना है. मौसम आमतौर ‘ते सूखा, यानी साफ रहने की उम्मीद है.