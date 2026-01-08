पंजाब में 'गन कल्चर' पर पुलिस सख्त, एक महिला गिरफ्तार, सिंगर रम्मी रंधावा के खिलाफ केस दर्ज

पंजाब में बढ़ते अपराध के बीच अब राज्य पुलिस उन व्यक्तियों के खिलाफ सख्त हो गई है जो सोशल मीडिया के जरिए 'गन कल्चर' को बढ़ावा दे रहे हैं. पिछले दो दिनों में पंजाब पुलिस ने गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में दो मामले दर्ज किए हैं. इनमें एक मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है.

अमृतसर में अजनाला पुलिस ने पंजाबी गायक रमनदीप सिंह उर्फ रम्मी रंधावा के खिलाफ हथियारों को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया है. पुलिस की इस कार्रवाई से गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले लोगों में हड़कंप मच गया.

रम्मी रंधावा ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी पोस्ट

रम्मी रंधावा ने अपनी फेसबुक पर हथियारों के साथ तस्वीर डाली थी. रम्मी रंधावा की पोस्ट का संज्ञान लेते हुए अजनाला पुलिस ने उसके खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि जिन हथियारों के साथ रंधावा ने तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी उनका लाइसेंस है या नहीं. मामले को लेकर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है.

पुलिस ने बढ़ावा देने वाली महिला को किया गिरफ्तार

बठिंडा पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर हथियारों को बढ़ावा देने के लिए एक महिला को गिरफ्तार किया है. वीरपाल कौर नाम की महिला ने पंजाबी गानों पर हथियारों के साथ अपनी कई तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर डाले हैं. कुछ वीडियो में वो पिस्टल लोड करती हुई भी नजर आती है जबकि कुछ में हथियारों के साथ एक्शन करती नजर आ रही है.

पंजाब में बढ़ रहे अपराध के लिए राज्य में जहां यहां सक्रिय गैंगस्टरों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा चलाए जा रहे छद्म युद्ध को जिम्मेदार माना जाता है वहीं राज्य में बढ़ रहे गन कल्चर को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है.