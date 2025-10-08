हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: सुधीर सूरी हत्याकांड के आरोपी का भाई लड़ेगा तरनतारन उपचुनाव, अकाली दल ने दिया समर्थन

Punjab: सुधीर सूरी हत्याकांड के आरोपी का भाई लड़ेगा तरनतारन उपचुनाव, अकाली दल ने दिया समर्थन

Punjab Bypoll: तरनतारन विधानसभा उपचुनाव में अकाली दल (वारिस पंजाब दे) और पंथिक संगठनों ने सुधीर सूरी हत्याकांड के आरोपी संदीप सिंह के भाई मनदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया है. चुनाव 11 नवंबर को होगा.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 08 Oct 2025 07:46 AM (IST)
Preferred Sources

तरनतारन विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है. अकाली दल (वारिस पंजाब दे) और कई पंथिक संगठनों ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को घोषणा की कि वे शिवसेना (टकसाली) नेता सुधीर सूरी की हत्या के आरोपी संदीप सिंह उर्फ सनी के बड़े भाई मनदीप सिंह का समर्थन करेंगे. मनदीप सिंह अब आधिकारिक तौर पर खालसा पंथ के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे.

पंथिक संगठनों का एकजुट समर्थन

अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने कहा, "कौम की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम मनदीप सिंह को पूरे खालसा पंथ का उम्मीदवार घोषित करते हैं. हम उपचुनाव में उनका समर्थन करेंगे."

सुधीर सूरी हत्याकांड से जुड़ा परिवार

मनदीप सिंह के छोटे भाई संदीप सिंह उर्फ सनी इस समय जेल में बंद हैं. उन पर 2022 में शिवसेना (टकसाली) नेता सुधीर सूरी की हत्या का आरोप है. इतना ही नहीं, पिछले महीने संदीप पर पटियाला जेल में तीन पूर्व पुलिस अधिकारियों और फर्जी मुठभेड़ केस के दोषियों पर हमला करने का भी आरोप लगा था. उसी घटना में घायल हुए एक पूर्व पुलिस अधिकारी सूबा सिंह की 17 सितंबर को मौत हो गई थी.

उपचुनाव की तारीखें तय

चुनाव आयोग ने सोमवार (6 अक्टूबर) को ऐलान किया कि तरनतारन सीट पर 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना होगी. यह सीट आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हुई थी.

अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के प्रमुख और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह इस समय जेल में हैं, लेकिन उनका संगठन पंजाब की राजनीति में अब भी सक्रिय है. उनके पिता तरसेम सिंह इस पूरी राजनीतिक रणनीति की अगुवाई कर रहे हैं.

'भाई ने भी कहा चुनाव लड़ो'- मनदीप

मनदीप सिंह ने बताया कि कई पंथिक संगठन चाहते थे कि उनके परिवार का कोई सदस्य उपचुनाव में खड़ा हो. मनदीप ने कहा, “मैंने जब इस बारे में अपने भाई सनी से बात की, तो उसने भी कहा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए.”

Published at : 08 Oct 2025 07:46 AM (IST)
Punjab Bypoll PUNJAB NEWS Tarntaran By Election
