पंजाब चुनाव से पहले CM मान का बड़ा तोहफा, 24 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की. इसके तहत बकाया बिजली बिल पर लगाया गया जुर्माना और ब्याज माफ किया जाएगा. मान ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह निपटान योजना शुक्रवार से शुरू की जा रही है.

इसके तहत 31 मार्च, 2026 तक के बकाया बिजली बिल पर लगाया गया जुर्माना और ब्याज माफ किया जाएगा. उपभोक्ताओं को जुर्माने और ब्याज की राशि हटाकर शेष बिल का भुगतान करना होगा. यह योजना 45 दिन तक लागू रहेगी. इससे 24 लाख परिवारों को फायदा होगा.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उपभोक्ता शुरुआत में बकाया बिल की 25 प्रतिशत राशि जमा करा सकते हैं. शेष राशि का भुगतान छह-छह महीने के अंतराल पर दो किस्तों में किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इस योजना से कुल 24.86 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा.

उन्होंने यह भी कहा कि बिजली बिलों की कुल बकाया राशि 2,516 करोड़ रुपये है, जिसमें से 518 करोड़ रुपये का जुर्माना और ब्याज माफ किया जाएगा. मान ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का 31 मार्च तक का बिजली बिल बकाया है, उन्हें संशोधित बिल दिया जाएगा और जुर्माने एवं ब्याज की राशि हटा दी जाएगी. उन्हें शेष राशि का भुगतान करना होगा.

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगी. सीएम ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि पंजाब में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान है. आज हमने बकाया बिजली बिलों के लिए एक 'OTS (वन-टाइम सेटलमेंट) स्कीम' की घोषणा की है.

सीएम ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिलों पर लगने वाले सभी जुर्माने और ब्याज को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है. अब केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा. 25 प्रतिशत तुरंत और बाकी 75 प्रतिशत का भुगतान एक साल के भीतर दो आसान किश्तों में किया जा सकता है.

सीएम ने यह भी बताया कि इस फैसले से 24 लाख से अधिक परिवारों को 518 करोड़ रुपये का सीधा लाभ मिलेगा और कटे हुए बिजली कनेक्शन भी बहाल कर दिए जाएंगे. हमारी सरकार लोगों की अपनी सरकार है.

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