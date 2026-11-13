पंजाब की 117 सीटों पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 11 दिसंबर तक जुड़वा सकेंगे नाम

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के तहत राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) 2027 की मसौदा मतदाता सूची बृहस्पतिवार (12 नवंबर) को प्रकाशित कर दी गई. इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या किसी तरह की गलती ठीक कराने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का रास्ता खुल गया है.

आधिकारिक बयान के मुताबिक, मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 12 नवंबर से दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यह प्रक्रिया 11 दिसंबर 2026 तक चलेगी. इस दौरान मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य जानकारियां जांच सकते हैं. अगर किसी का नाम सूची में शामिल नहीं है या उसमें कोई गलती है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है.

पंजाब में आप ने बदली रणनीति, दूसरी लिस्ट में वॉलंटियर्स पर जताया ज्यादा भरोसा

निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के अनुसार, दावे और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. इसी सूची के आधार पर आगे चुनावी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां की जाएंगी.

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपी गई सूची

इस पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अनिंदिता मित्रा की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई. बैठक में उन्हें एकीकृत मसौदा मतदाता सूची की प्रतियां सौंपी गईं.

मित्रा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया, जरूरी प्रावधानों और आवेदन की समय-सीमा के बारे में विस्तार से जानकारी दी. इसके साथ ही मतदाता सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग फॉर्म के बारे में भी बताया गया.

18 साल पूरे करने वाले युवा भी कर सकेंगे आवेदन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा. विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6ए, नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और नाम या पते में सुधार के लिए फॉर्म-8 निर्धारित किया गया है.

पंजाब में मंहगाई का झटका: वेरका ने बढ़ाए दूध के दाम, टोंड और डबल टोंड के दाम भी बढ़े

उन्होंने कहा कि ऐसे युवा नागरिक, जो एक जनवरी 2027 को या उससे पहले 18 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के पात्र होंगे. ऐसे युवा भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं.