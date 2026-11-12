पंजाब AAP की दूसरी कैंडिडेट लिस्ट, 31 उम्मीदवारों का ऐलान, इन MLA का कटा टिकट

पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने 31 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए दूसरी कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर नॉर्थ जैसी अहम सीटें हैं. आम आदमी पार्टी ने सुजानपुर से सरवन सलारिया, पठानकोट से रोहित स्याल, गुरदासपुर से रमन बहल, दीना नगर से शमशेर सिंह और कादियान से गुरिकबाल सिंह महल को टिकट दिया है.

वहीं, फतेहगढ़ चूड़ियां से हरजोबनजीत सिंह रंधावा (जोबन रंधावा) राजा सांसी से सोनिया मान, मजीठा से तलबीर सिंह गिल, अमृतसर नॉर्थ से करमजीत सिंह रिंटू और पट्टी से जस्सा पट्टी पर भरोसा जताया है.

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ https://t.co/dwXMcW6DCe — AAP Punjab (@AAPPunjab) November 12, 2026

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पट्टी विधायक लाल सिंह भुल्लर का कटा टिकट?

पट्टी विधानसभा सीट से विधायक और पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर फिलहाल जेल में हैं. उनकी सीट पर अब आम आदमी पार्टी ने दूसरे उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. इससे एक दिन पहले भुल्लर ने खुद ही पंजाब चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया था. ऐसा माना जा रहा था कि लगातार जेल में रहने के चलते पार्टी उनका टिकट काट सकती है और इसलिए भुल्लर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि, उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह क्लियर कर दिया था कि न तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और न ही किसी और पार्टी के साथ. भुल्लर ने चुनाव से दूरी बनाने की घोषणा कर दी थी.

AAP ने इन विधायकों का काटा टिकट

रोपड़ की चमकौर साहिब सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को हराने वाले विधायक डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी की जगह बसपा से आम आदमी पार्टी में आए जसवीर सिंह गढ़ी को प्रत्याशी बनाया गया है. मोहाली में खरड़ विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री और गायिका अनमोल गगन मान का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह परमिंदर सिंह गोल्डी को प्रत्याशी बनाया गया है. बठिंडा ग्रामीण से विधायक अमित रतन कोटफट्टा की जगह गोपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है. फाजिल्का जिले की अबोहर विधानसभा सीट पर शराब व्यापारी शिवलाल डोडा की बहू सुहानी डोडा को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है.

दो सांसदों को यहां से मिला टिकट

संगरूर से सांसद और पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर को बरनाला से आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है. गुरमीत सिंह पहले भी बरनाला से विधायक रहे हैं. वहीं, होशियारपुर से सांसद राजकुमार चब्बेवाल को फगवाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है.

कृषि मंत्री के बजाय रिश्तेदार को टिकट

मुक्तसर में लंबी विधानसभा सीट पर कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुंडियां की जगह उनके रिश्तेदार रणधीर सिंह धीरा को टिकट दिया गई है. पंजाबी अभिनेत्री सोनिया मान को अमृतसर के राजा सांसी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है.

जालंधर की तीन सीटों पर AAP कैंडिडेट्स का ऐलान

भोलाथ सीट से एडवोकेट हरसिमरन सिंह, कपूरथला से दविंदर पाल सिंह रांगा, फगवाड़ा से डॉ. राज कुमार छब्बेवाल, फिलौर से हरजोत कौर लोहतिया, शाहकोट से बलवीर सिंह पाला जलालपुर, जालंधर सेंट्रल से नितिन कोहली, जालंधर नॉर्थ से वनीत धीर और जालंधर कैंट सो दीपक बाली को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है.

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