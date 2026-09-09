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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबराहुल गांधी पर भगवंत मान का जुबानी हमला, बोले- लाशों पर राजनीति...

राहुल गांधी पर भगवंत मान का जुबानी हमला, बोले- लाशों पर राजनीति...

पंजाब CM भगवंत मान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लाशों पर राजनीति न करने की नसीहत दी. उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर पीड़ित गांव में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए नशे पर भी हमला बोला.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 09 Sep 2026 12:39 PM (IST)
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी पर पीड़ित परिवार के मामले में कथित तौर पर राजनीति करने का आरोप लगाया. मान ने कहा कि पंजाब के लोग इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करते.

भगवंत मान ने वीडियो के साथ पोस्ट में राहुल गांधी को संबोधित करते हुए लिखा, "राहुल गांधी जी, लाशों ऊपर राजनीति ना करो, पंजाबी इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करते." उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेता पीड़ित के गांव पहुंचे थे और वहां भी कथित तौर पर राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे थे. मान के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने कांग्रेस नेताओं को वहां से जाने के लिए कह दिया. उन्होंने वीडियो को कांग्रेस की कथित राजनीति का उदाहरण बताया.

यह भी पढ़ें- खाकी से सियासत तक: पंजाब की राजनीति में कई पुलिस अफसरों ने खेली पारी

मान बोले- सभी आरोपी पहले ही पकड़े गए

मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में दावा किया कि मामले में सभी आरोपियों को परिवार की निशानदेही पर पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. हालांकि, उन्होंने पोस्ट में मामले के आरोपियों के नाम और घटना की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की. उन्होंने कहा कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है और मामले में कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जा रही है.

नशे के मुद्दे पर अकाली-BJP-कांग्रेस को घेरा

भगवंत मान ने पंजाब में नशे की समस्या को लेकर अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस की पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में नशा फैलाने के लिए इन दलों की सरकारें जिम्मेदार रही हैं. मान ने कहा कि उनकी सरकार नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा.

राहुल गांधी से सियासी टकराव तेज

भगवंत मान के इस बयान से पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होने के संकेत हैं. मान ने कांग्रेस नेताओं पर संवेदनशील मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकता नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई और कानून-व्यवस्था बनाए रखना बताया.

यह भी पढ़ें- राघव चड्ढा का AAP पर पलटवार, 'लगता है मैं अरविंद केजरीवाल और...'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 09 Sep 2026 12:39 PM (IST)
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