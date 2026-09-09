राहुल गांधी पर भगवंत मान का जुबानी हमला, बोले- लाशों पर राजनीति...

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी पर पीड़ित परिवार के मामले में कथित तौर पर राजनीति करने का आरोप लगाया. मान ने कहा कि पंजाब के लोग इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करते.

भगवंत मान ने वीडियो के साथ पोस्ट में राहुल गांधी को संबोधित करते हुए लिखा, "राहुल गांधी जी, लाशों ऊपर राजनीति ना करो, पंजाबी इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करते." उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेता पीड़ित के गांव पहुंचे थे और वहां भी कथित तौर पर राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे थे. मान के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने कांग्रेस नेताओं को वहां से जाने के लिए कह दिया. उन्होंने वीडियो को कांग्रेस की कथित राजनीति का उदाहरण बताया.

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मान बोले- सभी आरोपी पहले ही पकड़े गए

मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में दावा किया कि मामले में सभी आरोपियों को परिवार की निशानदेही पर पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. हालांकि, उन्होंने पोस्ट में मामले के आरोपियों के नाम और घटना की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की. उन्होंने कहा कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है और मामले में कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जा रही है.

राहुल गांधी जी, लाशों ऊपर राजनीति ना करो, पंजाबी इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करते।

ये देखिए काँग्रेस के नेता जब पीड़ित के गाँव जाकर भी यही गंदी राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे, तो लोगों ने उन्हें वहाँ से भगा दिया।

इस मामले में सभी आरोपियों को परिवार की निशानदेही पर पहले ही… pic.twitter.com/cgHOdONIzx — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 9, 2026

नशे के मुद्दे पर अकाली-BJP-कांग्रेस को घेरा

भगवंत मान ने पंजाब में नशे की समस्या को लेकर अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस की पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में नशा फैलाने के लिए इन दलों की सरकारें जिम्मेदार रही हैं. मान ने कहा कि उनकी सरकार नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा.

राहुल गांधी से सियासी टकराव तेज

भगवंत मान के इस बयान से पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होने के संकेत हैं. मान ने कांग्रेस नेताओं पर संवेदनशील मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकता नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई और कानून-व्यवस्था बनाए रखना बताया.

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