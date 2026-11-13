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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबसचिन पायलट बोले- 'पंजाब में AAP सरकार गिर रही है, पूरी तरह सफाया तय'

सचिन पायलट बोले- 'पंजाब में AAP सरकार गिर रही है, पूरी तरह सफाया तय'

गुरदासपुर में सचिन पायलट ने AAP सरकार पर हमला बोला. उन्होंने पंजाब में कांग्रेस की वापसी का दावा किया और कानून-व्यवस्था, नशे तथा भ्रष्टाचार को लेकर सरकार से सवाल किए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 13 Nov 2026 04:07 PM (IST)
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पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. इसी बीच पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि पंजाब में AAP की सरकार गिर रही है और अगले चुनाव में उसका पूरी तरह सफाया होना तय है. पायलट ने कहा कि कांग्रेस ही पंजाब में मजबूत विकल्प है. उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था, नशे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा.

गुरदासपुर पहुंचे सचिन पायलट ने कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और स्थानीय सदस्यों से मिलने आए हैं. इसका मकसद चुनाव के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवारों का चयन करना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य पंजाब में मजबूत वापसी करना है. पार्टी चुनाव में एकजुट होकर उतरेगी.

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AAP सरकार का सफाया होने का दावा

पायलट ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार गिर रही है. यह बात सभी जानते हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनाव में AAP का पूरी तरह सफाया हो जाएगा. पायलट के मुताबिक, कांग्रेस ही राज्य में एक मजबूत विकल्प है. उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और स्थिर सरकार चाहती है.

कांग्रेस सरकारों के विकास कार्य गिनाए

कांग्रेस नेता ने कहा कि इतिहास गवाह है कि पार्टी की सरकारों ने पंजाब में बड़े स्तर पर विकास किया है. हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस के योगदान को याद किया. पायलट ने कहा कि कांग्रेस फिर से राज्य को स्थिर और विकासशील सरकार दे सकती है.

कश्मीर हमले पर केंद्र सरकार को घेरा

जम्मू-कश्मीर में सैनिकों पर हुए हमले को सचिन पायलट ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए. सिर्फ प्रचार और भाषण से काम नहीं चलेगा. उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता की बात कही. साथ ही पंजाब सरकार पर कानून-व्यवस्था, नशे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके करीबियों पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर भी जवाब मांगा.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 13 Nov 2026 04:07 PM (IST)
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