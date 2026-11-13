सचिन पायलट बोले- 'पंजाब में AAP सरकार गिर रही है, पूरी तरह सफाया तय'

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. इसी बीच पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि पंजाब में AAP की सरकार गिर रही है और अगले चुनाव में उसका पूरी तरह सफाया होना तय है. पायलट ने कहा कि कांग्रेस ही पंजाब में मजबूत विकल्प है. उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था, नशे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा.

गुरदासपुर पहुंचे सचिन पायलट ने कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और स्थानीय सदस्यों से मिलने आए हैं. इसका मकसद चुनाव के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवारों का चयन करना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य पंजाब में मजबूत वापसी करना है. पार्टी चुनाव में एकजुट होकर उतरेगी.

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AAP सरकार का सफाया होने का दावा

पायलट ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार गिर रही है. यह बात सभी जानते हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनाव में AAP का पूरी तरह सफाया हो जाएगा. पायलट के मुताबिक, कांग्रेस ही राज्य में एक मजबूत विकल्प है. उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और स्थिर सरकार चाहती है.

कांग्रेस सरकारों के विकास कार्य गिनाए

कांग्रेस नेता ने कहा कि इतिहास गवाह है कि पार्टी की सरकारों ने पंजाब में बड़े स्तर पर विकास किया है. हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस के योगदान को याद किया. पायलट ने कहा कि कांग्रेस फिर से राज्य को स्थिर और विकासशील सरकार दे सकती है.

कश्मीर हमले पर केंद्र सरकार को घेरा

जम्मू-कश्मीर में सैनिकों पर हुए हमले को सचिन पायलट ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए. सिर्फ प्रचार और भाषण से काम नहीं चलेगा. उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता की बात कही. साथ ही पंजाब सरकार पर कानून-व्यवस्था, नशे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके करीबियों पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर भी जवाब मांगा.

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