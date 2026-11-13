ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबचंडीगढ़ निगम चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान

चंडीगढ़ निगम चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में AAP ने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. दिसंबर में चंडीगढ़ के 35 वार्डों पर चुनाव होना है. इसको लेकर पार्टियों द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा की जानी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 13 Nov 2026 05:32 PM (IST)
Preferred Sources

चंडीगढ़ में आगामी दिसंबर में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं. चुनावों को करीब आते ही सभी राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इस बीच आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 9 वार्डों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है.

दिसंबर महीने में होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के लिए 9 प्रत्याशियों की घोषणा शु्क्रवार (13 नवंबर) को आम आदमी पार्टी ने की है. चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 वार्ड हैं. आम आदमी पार्टी ने फिलहाल 35 में से 9 वार्डों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं. वहीं अन्य दलों द्वारा भी प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
सचिन पायलट बोले- 'पंजाब में AAP सरकार गिर रही है, पूरी तरह सफाया तय'
सचिन पायलट बोले- 'पंजाब में AAP सरकार गिर रही है, पूरी तरह सफाया तय'
पंजाब
MP अमृतपाल सिंह को मिली एक दिन की अंतरिम जमानत, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल
MP अमृतपाल सिंह को मिली एक दिन की अंतरिम जमानत, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल
पंजाब
दिल्ली में प्रदूषण के आरोपों पर भड़के CM भगवंत मान, बोले- हरियाणा पर सवाल क्यों नहीं?
दिल्ली में प्रदूषण के आरोपों पर भड़के CM भगवंत मान, बोले- हरियाणा पर सवाल क्यों नहीं?
पंजाब
खरड़ से टिकट कटने पर अनमोल गगन ने तोड़ी चुप्पी, केजरीवाल से हुई बात का किया खुलासा
खरड़ से टिकट कटने पर अनमोल गगन ने तोड़ी चुप्पी, केजरीवाल से हुई बात का किया खुलासा

आम आदमी पार्टी ने इन्हें बनाया उम्मीदवार

आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ वार्ड नंबर 1 से दिलदार सिंह, वार्ड नंबर 21 से गुरप्रीत कौर लड्डी, वार्ड नंबर 22 से अंजू कात्याल, वार्ड नंबर 23 से ओंकार सिंह औलख (सनी), वार्ड नंबर 24 से कुलदीप कुमार, वार्ड नंबर 25 से राधिका ढींगरा, वार्ड नंबर 27 से अजीत सिंह जिंद, वार्ड नंबर 30 से सतनाम कौर और वार्ड नंबर 32 से एडवोकेट अरुण प्रभा खुर्चा को प्रत्याशी बनाया है.

यह लिस्ट आम आदमी पार्टी (AAP) चंडीगढ़ की ओर से जारी की गई है. इसे 13 नवंबर 2026 को पार्टी के चंडीगढ़ अध्यक्ष विजय पाल सिंह और चंडीगढ़ प्रभारी जरनैल सिंह ने जारी किया है. अभी आम आदमी पार्टी अन्य वार्डों पर भी उम्मीदवार उतारने को लेकर चर्चा कर रही है.

इनको दोबारा मिला टिकट

इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 22 से अंजू कात्याल को दोबारा प्रत्याशी घोषित किया गया है. अंजू कात्याल इस समय वार्ड 22 से मौजूदा पार्षद हैं. वहीं वार्ड 25 से मौजूदा पार्षद योगेश ढींगरा की पत्नी राधिका ढींगरा को प्रत्याशी बनाया गया है.

आम आदमी पार्टी ने चुनाव करीब आते ही पहली सूची जारी कर प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने के लिए समय दे दिया है. वहीं कांग्रेस, बीजेपी की ओर से लिस्ट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है. सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टियों द्वारा प्रत्याशियों के नाम को लेकर विचार विमर्श चल रहा है.

सचिन पायलट बोले- 'पंजाब में AAP सरकार गिर रही है, पूरी तरह सफाया तय'

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
AAP Chandigarh News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
सचिन पायलट बोले- 'पंजाब में AAP सरकार गिर रही है, पूरी तरह सफाया तय'
सचिन पायलट बोले- 'पंजाब में AAP सरकार गिर रही है, पूरी तरह सफाया तय'
पंजाब
MP अमृतपाल सिंह को मिली एक दिन की अंतरिम जमानत, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल
MP अमृतपाल सिंह को मिली एक दिन की अंतरिम जमानत, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल
पंजाब
दिल्ली में प्रदूषण के आरोपों पर भड़के CM भगवंत मान, बोले- हरियाणा पर सवाल क्यों नहीं?
दिल्ली में प्रदूषण के आरोपों पर भड़के CM भगवंत मान, बोले- हरियाणा पर सवाल क्यों नहीं?
पंजाब
खरड़ से टिकट कटने पर अनमोल गगन ने तोड़ी चुप्पी, केजरीवाल से हुई बात का किया खुलासा
खरड़ से टिकट कटने पर अनमोल गगन ने तोड़ी चुप्पी, केजरीवाल से हुई बात का किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में SCO फोरम में शामिल होगा पाकिस्तान? मंत्री ने जताई ये उम्मीद
भारत में SCO फोरम में शामिल होगा पाकिस्तान? मंत्री ने जताई ये उम्मीद
बिहार
'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर
'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर
इंडिया
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगे सलमान खान और श्रद्धा कपूर, दौलत के मामले में किसका पलड़ा भारी?
सलमान खान या श्रद्धा कपूर, कौन है ज्यादा अमीर? बॉक्स ऑफिस पर होगी टक्कर
क्रिकेट
इन 3 बड़े कारणों से टीम इंडिया को मिली 244 रनों की हार, कोच गंभीर से भी हुआ ब्लंडर
इन 3 बड़े कारणों से टीम इंडिया को मिली 244 रनों की हार, कोच गंभीर से भी हुआ ब्लंडर
इंडिया
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
झारखंड
झारखंड: कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO एक्ट में FIR
झारखंड: कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO एक्ट में FIR
ऐस्ट्रो
Nvidia, जासूसी विवाद और अफेयर: अमेरिका-चीन की कुंडली में छिपा है असली राज, भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?
Nvidia, जासूसी विवाद और अफेयर: अमेरिका-चीन की कुंडली में छिपा है असली राज, 31 दिसंबर तक क्या होगा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget