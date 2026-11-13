चंडीगढ़ निगम चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान

चंडीगढ़ में आगामी दिसंबर में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं. चुनावों को करीब आते ही सभी राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इस बीच आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 9 वार्डों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है.

दिसंबर महीने में होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के लिए 9 प्रत्याशियों की घोषणा शु्क्रवार (13 नवंबर) को आम आदमी पार्टी ने की है. चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 वार्ड हैं. आम आदमी पार्टी ने फिलहाल 35 में से 9 वार्डों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं. वहीं अन्य दलों द्वारा भी प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है.

आम आदमी पार्टी ने इन्हें बनाया उम्मीदवार

आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ वार्ड नंबर 1 से दिलदार सिंह, वार्ड नंबर 21 से गुरप्रीत कौर लड्डी, वार्ड नंबर 22 से अंजू कात्याल, वार्ड नंबर 23 से ओंकार सिंह औलख (सनी), वार्ड नंबर 24 से कुलदीप कुमार, वार्ड नंबर 25 से राधिका ढींगरा, वार्ड नंबर 27 से अजीत सिंह जिंद, वार्ड नंबर 30 से सतनाम कौर और वार्ड नंबर 32 से एडवोकेट अरुण प्रभा खुर्चा को प्रत्याशी बनाया है.

यह लिस्ट आम आदमी पार्टी (AAP) चंडीगढ़ की ओर से जारी की गई है. इसे 13 नवंबर 2026 को पार्टी के चंडीगढ़ अध्यक्ष विजय पाल सिंह और चंडीगढ़ प्रभारी जरनैल सिंह ने जारी किया है. अभी आम आदमी पार्टी अन्य वार्डों पर भी उम्मीदवार उतारने को लेकर चर्चा कर रही है.

इनको दोबारा मिला टिकट

इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 22 से अंजू कात्याल को दोबारा प्रत्याशी घोषित किया गया है. अंजू कात्याल इस समय वार्ड 22 से मौजूदा पार्षद हैं. वहीं वार्ड 25 से मौजूदा पार्षद योगेश ढींगरा की पत्नी राधिका ढींगरा को प्रत्याशी बनाया गया है.

आम आदमी पार्टी ने चुनाव करीब आते ही पहली सूची जारी कर प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने के लिए समय दे दिया है. वहीं कांग्रेस, बीजेपी की ओर से लिस्ट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है. सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टियों द्वारा प्रत्याशियों के नाम को लेकर विचार विमर्श चल रहा है.

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