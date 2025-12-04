Punjab News: कार एक्सीडेंट में 3 की मौत, मदद की बजाय iPhone, कैश और गहने लूट ले गए लोग

Punjab News: पंजाब के लुधियाना के साहनेवाल में एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया. यहां शादी से वापस लौट रहे एक परिवार की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसा इतना भयावह था कि पति-पत्नी समेत तीन लोगों की मौत हो गई. लेकिन शर्मनाक बात यह है कि लोग मदद करने के बजाय मृतकों के आईफोन, कैश और सोने के गहने लूटने लगे. किसी ने हार निकाल लिया तो किसी ने हाथ से अंगूठी खींच ली.

बताया जा रहा है कि परिवार शादी के जश्न में व्यस्त था और सभी समारोह खुशी-खुशी पूरे कर घर लौट रहे थे. हादसे की खबर से आसपास के लोग दंग रह गए. परिवार की गाड़ी दुर्घटना के दौरान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और जख्मी लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी हो गया. हादसे की गंभीरता ने न सिर्फ परिवार को, बल्कि पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया.

मदद की जगह गहने लूटने लगे लोग

सबसे दुखद और शर्मनाक पहलू यह सामने आया कि हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग मदद करने की बजाय मृतकों और घायल लोगों के कीमती सामान लूटने लगे. जानकारी के मुताबिक, लगभग 3 लाख रुपये नकद, करीब 15 तोला सोना, आईफोन, एप्पल वॉच और शादी के लिफाफे तक चोरी कर लिए गए. परिवार के सदस्यों का कहना है कि जब उन्होंने मौके पर कार और शव देखे, तो पाया कि उनके साथ लाए गए गहने और कीमती सामान गायब थे. इस अमानवीय हरकत ने हादसे की दर्दनाकता को और बढ़ा दिया.

परिवार की पृष्ठभूमि और हालात

यह परिवार फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद का रहने वाला है और स्थानीय स्तर पर एक बड़ा बाइक शोरूम चलाता है. बेटी की शादी जालंधर के एक युवक के साथ तय होने के कारण समारोह लुधियाना के एक मैरिज पैलेस में आयोजित किया गया था. रविवार की रात से सोमवार सुबह तक शादी की सभी रस्में संपन्न हुईं. विदाई के कुछ समय बाद परिवार कार में घर लौट रहा था कि यह दुखद हादसा हुआ.

हादसे ने सड़क सुरक्षा और समाज में मानवीय मूल्यों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. न केवल सड़क हादसे की वजह से परिवार का जीवन तहस-नहस हुआ, बल्कि मौके पर लूट की घटना ने समाज में मानवता के प्रति चिंता को और बढ़ा दिया. स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों तथा लूट में शामिल लोगों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं.