कांग्रेस किसके नेतृत्व में लड़ेगी पंजाब चुनाव? पायलट ने साफ किया रुख

पंजाब का प्रभारी महासचिव बनते ही सचिन पायलट ने ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी. राज्य में कांग्रेस बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ेगी. उन्होंने साफ किया कि पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का कोई सवाल नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में आगे बढ़ेगी.

सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''पंजाब में चुनाव किसी एक चेहरे के नेतृत्व में नहीं, बल्कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा. राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश है कि बड़ी जिम्मेदारी और बदलाव जरूरी है.'' पायलट ने पंजाब कांग्रेस में युवा और अनुभव के मिश्रण की बात कही. इसके साथ ही पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मुलाकात को भी उन्होंने सार्थक बताया.

राहुल गांधी जल्द पंजाब का दौरा करेंगे- पायलट

पायलट के मुताबिक, चरणजीत सिंह चन्नी ने सभी को साथ लेकर चलने का भरोसा दिया है. पंजाब के प्रभारी महासचिव पायलट ने कहा, ''पंजाब कांग्रेस के तीनों रीजन मजबूत हैं, हालांकि पिछला चुनाव अलग परिस्थितियों में हुआ था. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे पंजाब को लेकर समय चाहते हैं. राहुल गांधी जल्द पंजाब का दौरा करेंगे.

पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर क्या बोले पायलट?

पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर सचिन पायलट ने विरोधियों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ''जो लोग सत्ता में हैं, उनके आठ सांसद बीजेपी में जा चुके हैं. राहुल गांधी और खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ेगी.''

BJP-अकाली गठबंधन को लेकर पायलट का निशाना

अकाली दल और बीजेपी के संभावित गठबंधन पर सचिन पायलट ने कहा, “अकाली दल के बिना पंजाब में बीजेपी कुछ नहीं है.” अमित शाह के प्रस्तावित पंजाब दौरे को लेकर पायलट ने हमला बोला. उन्होंने कहा, “इससे बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता.”

गुलजार सिंह मामले पर क्या बोले सचिन पायलट

गुलजार सिंह मामले का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि वित्त मंत्री चीमा का नाम सामने आया है. उन्होंने कहा, ''प्रदेश में सरकार बनने की स्थिति में अगर गुलजार सिंह के मामले में कुछ गलत पाया गया तो कांग्रेस कार्रवाई करेगी.''

मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई 21 हजार करोड़ रुपये की ड्रग्स का मुद्दा उठाते हुए पायलट ने सवाल किया कि अभी तक इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ''जिनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, वे किस मुंह से पंजाब में बोलेंगे?”

राघव चड्ढा का तंज, 'AAP वाले मेरे प्यार में पागल, कहीं नसें न काट लें'