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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबकांग्रेस किसके नेतृत्व में लड़ेगी पंजाब चुनाव? पायलट ने साफ किया रुख

कांग्रेस किसके नेतृत्व में लड़ेगी पंजाब चुनाव? पायलट ने साफ किया रुख

पंजाब के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश है कि बड़ी जिम्मेदारी और बदलाव जरूरी है. उन्होंने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मुलाकात को भी सार्थक बताया

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 10 Sep 2026 10:18 PM (IST)
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पंजाब का प्रभारी महासचिव बनते ही सचिन पायलट ने ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी. राज्य में कांग्रेस बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ेगी. उन्होंने साफ किया कि पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का कोई सवाल नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में आगे बढ़ेगी.

सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''पंजाब में चुनाव किसी एक चेहरे के नेतृत्व में नहीं, बल्कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा. राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश है कि बड़ी जिम्मेदारी और बदलाव जरूरी है.'' पायलट ने पंजाब कांग्रेस में युवा और अनुभव के मिश्रण की बात कही. इसके साथ ही पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मुलाकात को भी उन्होंने सार्थक बताया. 

राहुल गांधी जल्द पंजाब का दौरा करेंगे- पायलट

पायलट के मुताबिक, चरणजीत सिंह चन्नी ने सभी को साथ लेकर चलने का भरोसा दिया है. पंजाब के प्रभारी महासचिव पायलट ने कहा, ''पंजाब कांग्रेस के तीनों रीजन मजबूत हैं, हालांकि पिछला चुनाव अलग परिस्थितियों में हुआ था. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे पंजाब को लेकर समय चाहते हैं. राहुल गांधी जल्द पंजाब का दौरा करेंगे.

पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर क्या बोले पायलट?

पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर सचिन पायलट ने विरोधियों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ''जो लोग सत्ता में हैं, उनके आठ सांसद बीजेपी में जा चुके हैं. राहुल गांधी और खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ेगी.'' 

BJP-अकाली गठबंधन को लेकर पायलट का निशाना

अकाली दल और बीजेपी के संभावित गठबंधन पर सचिन पायलट ने कहा, “अकाली दल के बिना पंजाब में बीजेपी कुछ नहीं है.” अमित शाह के प्रस्तावित पंजाब दौरे को लेकर पायलट ने हमला बोला. उन्होंने कहा, “इससे बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता.”

गुलजार सिंह मामले पर क्या बोले सचिन पायलट

गुलजार सिंह मामले का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि वित्त मंत्री चीमा का नाम सामने आया है. उन्होंने कहा, ''प्रदेश में सरकार बनने की स्थिति में अगर गुलजार सिंह के मामले में कुछ गलत पाया गया तो कांग्रेस कार्रवाई करेगी.''

मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई 21 हजार करोड़ रुपये की ड्रग्स का मुद्दा उठाते हुए पायलट ने सवाल किया कि अभी तक इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ''जिनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, वे किस मुंह से पंजाब में बोलेंगे?”

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 10 Sep 2026 09:31 PM (IST)
Tags :
Sachin Pilot Punjab NEWS CONGRESS
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