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पराली जलाने के मामले जारी, पंजाब में अब तक 5,785 घटनाएं दर्ज

13 नवंबर तक पराली को आग लगाने की 4734 घटनाएं दर्ज की गईं थीं. इसके अलग-अलह जिलों में सबसे ज्यादा फिरोजपुर और सबसे कम पटियाला में मामले दर्ज हुए हैं.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 14 Nov 2026 10:12 AM (IST)
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पंजाब में लाख कोशिशों के बाद पराली जलाने के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. 13 नवंबर को पंजाब में धान की पराली जलाने के 214 नये मामले दर्ज किए गए हैं.जबकि इससे पहले 12 नवंबर को पराली को आग लगाने के महज 54 मामले सामने आए थे. 

इसी के साथ ही, 15 सितंबर से शुरू हुए मौजूदा धान कटाई सीजन में पंजाब के  खेतों में पराली जलाने की  घटनाओं का आंकड़ा बढ़कर 5785 पर पहुंच गया है. पराली जलाने से हवा में प्रदूषण भी कम नहीं हो रहा. 

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अब तक 4 हजार से ज्यादा घटनाएं दर्ज 

प्रतिबन्ध के बावजूद अभी पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं रहीं हैं.  13 नवंबर तक पराली को आग लगाने की 4734 घटनाएं दर्ज की गईं थीं.  इसके अलग-अलह जिलों में सबसे ज्यादा फिरोजपुर और सबसे कम पटियाला में मामले दर्ज हुए हैं. पिछले दिनों कई जिलों के अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड की ओर से नोटिस भी जारी हो चुके हैं. 

पंजाब के 5 प्रमुख जिले  जहां सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गयीं. यह इस सीजन में प्रदूषण के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जो कुल मामलों का आधे से अधिक हिस्सा हैं. 
 

  • फिरोजपुर ( 794 मामले)
  • तरनतारन (695 मामले)
  • संगरूर (674मामले)
  • बठिंडा ( 513 मामले)
  • पटियाला (388 मामले) 

किसनों पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना 

पराली जलाने की इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन द्वारा अब तक नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों पर करीब एक करोड़ पाँच लाख पचासी हजार रुपये  का पर्यावरण जुर्माना कितना लगया है.  जिसमें से ₹3935000 लाख की वसूली भी की गई है. इसके अतिरिक्त, सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत 1669 FIR दर्ज की गई हैं और कृषि भूमि के सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' 1971 की जा चुकी हैं.


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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 14 Nov 2026 10:12 AM (IST)
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