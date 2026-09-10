Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबराघव चड्ढा का तंज, 'AAP वाले मेरे प्यार में पागल, कहीं नसें न काट लें'

राघव चड्ढा का तंज, 'AAP वाले मेरे प्यार में पागल, कहीं नसें न काट लें'

राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार को घेरते हुए कहा कि जैसे लोग राशन खरीदने के लिए लाइन में लगते हैं, वैसे ही अब 'चिट्टा' खरीदने के लिए लाइन में लग रहे. गुलजार सिंह इतना टॉर्चर हुए कि जहर खाकर जान देनी पड़ी.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 10 Sep 2026 09:08 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के सपने में भूत बनकर आते हैं. दरअसल, आप ने दिल्ली में राघव चड्ढा के वोट को लेकर सवाल उठाए थे. चंडीगढ़ में पत्रकारों ने जब उनसे इसको लेकर सवाल किया तो राघव चड्ढा ने तंज भरे लहजे में जवाब दिया.

बीजेपी सांसद ने कहा, "मुझे तो ऐसा लगता है कि आप आदमी पार्टी की हालत उस एक्स गर्लफ्रेंड जैसी है जिसे बॉयफ्रेंड डंप करके आगे निकल गया है. लेकिन वो आज भी मेरे इश्क में, मेरे प्यार में पागल हैं. मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन दिलजले आशिक की तरह मेरी याद में अपनी नसें न काट लें.  मुझे उनकी बड़ी चिंता रहती है."

राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि पंजाब में नशीले पदार्थों खासकर चिट्टे की होम डिलीवरी तक की जा रही है. हर गली, मोहल्ले, गांव और इलाके में नशे के पदार्थ बेचे जा रहे हैं. उन्होंने गुलज़ार सिंह का जिक्र करते हुए पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला. चड्ढा ने कहा कि आज सरकार कठघरे में खड़ी है और राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि नशे को लेकर आपने क्या किया? 

पंजाब में लाइन में लगकर लोग चिट्टा ले रहे- राघव चड्ढा

राघव चड्ढा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "पंजाब में इस समय नशे के हालात कुछ इस तरह हैं कि जैसे लोग राशन खरीदने या लेने के लिए लाइन में लगते हैं, वैसे ही अब वे 'चिट्टा' खरीदने के लिए लाइन में लग रहे हैं. पंजाब में ड्रग्स, खासकर 'चिट्टे' की होम डिलिवरी तक की जा रही है. मैं आज पंजाब सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आप बड़े-बड़े विज्ञापन चलाकर दावा करते हैं कि पंजाब से नशा खत्म हो रहा है या ड्रग्स की समस्या खत्म हो गई है लेकिन स्थिति कुछ और है.'' 

बेचारे गुलजार सिंह की क्या गलती थी- राघव चड्ढा

उन्होंने गुलजार सिंह का जिक्र करते हुए कहा, ''वो बेचारे गुलजार सिंह की क्या गलती थी? यही कि उन्होंने भगवंत मान सरकार से एक सवाल पूछ लिया. ये पूछ लिया कि मेरा बेटा चिट्टे का शिकार है, ड्रग्स से पीड़ित है और आप इंसाफ करो. आज जो पंजाब सरकार से सवाल पूछ रहा है उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया जा रहा है. उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर भगवंत मान सरकार से सवाल कर लिया था. अपनी पर्सनल समस्या बता दिया कि मेरा बेटा चिट्टे का शिकार हो गया.'' 

'गुलजार सिंह इतना टॉर्चर हुए कि सल्फास खाकर जान देनी पड़ी'

बीजेपी नेता ने मान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, ''गुलजार सिंह को आपने इतना टॉर्चर किया, शारीरिक और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें सल्फास खाकर अपनी जान देनी पड़ी. ये पूरी वारदात देखकर आज पंजाब में एक-एक पंजाबी का दिल दहल उठा है. जब हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग जब उस पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं तो वहां पर प्रशासन और आम आदमी पार्टी के लोग मिलकर उन्हें मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं. 

पिछले 15 सालों से पंजाब में नशा चरम पर- राघव चड्ढा

उन्होंने आगे कहा, ''क्या दुख की इस घड़ी में उस परिवार से कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सहारा देना और शोक संवेदना जताना अपराध हो गया है? पिछले 15 सालों से पंजाब में नशा चरम पर है और खासतौर पर बीते पांच सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार में नशे के पदार्थों की ऑनलाइन और होम डिलिवरी हो रही है. पंजाब में गली-गली तक नशा पहुंच गया है. मैं पंजाब सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप नशे को लेकर क्या कर रहे हो?

नहीं थम रहा गुलजार सिंह का मामला, हरपाल चीमा के इस्तीफे की मांग

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 09:00 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha BJP Punjab NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
नहीं थम रहा गुलजार सिंह का मामला, हरपाल चीमा के इस्तीफे की मांग
नहीं थम रहा गुलजार सिंह का मामला, हरपाल चीमा के इस्तीफे की मांग
पंजाब
CJP ने लुधियाना के 3 स्कूलों की गिनाई कमियां, केजरीवाल बोले, 'हम तुरंत...'
CJP ने लुधियाना के 3 स्कूलों की गिनाई कमियां, केजरीवाल बोले, 'हम तुरंत...'
पंजाब
आंबेडकर मूर्ति तोड़फोड़ पर लुधियाना बंद, वाल्मीकि संगठनों का प्रदर्शन
आंबेडकर मूर्ति तोड़फोड़ पर लुधियाना बंद, वाल्मीकि संगठनों का प्रदर्शन
पंजाब
पंजाब सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, DA मामले पर हाईकोर्ट का सख्त रुख
पंजाब सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, DA मामले पर हाईकोर्ट का सख्त रुख
Advertisement

वीडियोज

Ujjain Khade Hanuman Temple: खड़े हनुमानजी के सामने झुका प्रशासन | Madhya Pradesh | Breaking News
UP Election 2027 | Akhilesh Yadav: 27 में Gen-Z की ही मर्जी, यूपी में चलेगी? | Mahadangal | ABP News
Ujjain Khade Hanuman Temple: खड़े हनुमान मंदिर के पुजारी ने बताई चौंकाने वाली बात! | MP | Breaking
DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मिली बम की धमकी
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मिली बम की धमकी
बिहार
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
क्रिकेट
बार-बार चोटिल हो रहे खिलाड़ियों पर BCCI का बड़ा एक्शन, इस दिग्गज की हुई छुट्टी
बार-बार चोटिल हो रहे खिलाड़ियों पर BCCI का बड़ा एक्शन, इस दिग्गज की हुई छुट्टी
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
इंडिया
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget