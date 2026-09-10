राघव चड्ढा का तंज, 'AAP वाले मेरे प्यार में पागल, कहीं नसें न काट लें'

बीजेपी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के सपने में भूत बनकर आते हैं. दरअसल, आप ने दिल्ली में राघव चड्ढा के वोट को लेकर सवाल उठाए थे. चंडीगढ़ में पत्रकारों ने जब उनसे इसको लेकर सवाल किया तो राघव चड्ढा ने तंज भरे लहजे में जवाब दिया.

बीजेपी सांसद ने कहा, "मुझे तो ऐसा लगता है कि आप आदमी पार्टी की हालत उस एक्स गर्लफ्रेंड जैसी है जिसे बॉयफ्रेंड डंप करके आगे निकल गया है. लेकिन वो आज भी मेरे इश्क में, मेरे प्यार में पागल हैं. मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन दिलजले आशिक की तरह मेरी याद में अपनी नसें न काट लें. मुझे उनकी बड़ी चिंता रहती है."

राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि पंजाब में नशीले पदार्थों खासकर चिट्टे की होम डिलीवरी तक की जा रही है. हर गली, मोहल्ले, गांव और इलाके में नशे के पदार्थ बेचे जा रहे हैं. उन्होंने गुलज़ार सिंह का जिक्र करते हुए पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला. चड्ढा ने कहा कि आज सरकार कठघरे में खड़ी है और राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि नशे को लेकर आपने क्या किया?

पंजाब में लाइन में लगकर लोग चिट्टा ले रहे- राघव चड्ढा

राघव चड्ढा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "पंजाब में इस समय नशे के हालात कुछ इस तरह हैं कि जैसे लोग राशन खरीदने या लेने के लिए लाइन में लगते हैं, वैसे ही अब वे 'चिट्टा' खरीदने के लिए लाइन में लग रहे हैं. पंजाब में ड्रग्स, खासकर 'चिट्टे' की होम डिलिवरी तक की जा रही है. मैं आज पंजाब सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आप बड़े-बड़े विज्ञापन चलाकर दावा करते हैं कि पंजाब से नशा खत्म हो रहा है या ड्रग्स की समस्या खत्म हो गई है लेकिन स्थिति कुछ और है.''

VIDEO | BJP MP Raghav Chadha says, "The situation regarding drugs in Punjab is such that, just as people line up to buy or collect ration, they are now lining up to buy 'chitta'. Drugs, particularly 'chitta', are even being delivered to people's homes. Drugs are being sold in… pic.twitter.com/hulIG5zS2T — Press Trust of India (@PTI_News) September 10, 2026

बेचारे गुलजार सिंह की क्या गलती थी- राघव चड्ढा

उन्होंने गुलजार सिंह का जिक्र करते हुए कहा, ''वो बेचारे गुलजार सिंह की क्या गलती थी? यही कि उन्होंने भगवंत मान सरकार से एक सवाल पूछ लिया. ये पूछ लिया कि मेरा बेटा चिट्टे का शिकार है, ड्रग्स से पीड़ित है और आप इंसाफ करो. आज जो पंजाब सरकार से सवाल पूछ रहा है उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया जा रहा है. उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर भगवंत मान सरकार से सवाल कर लिया था. अपनी पर्सनल समस्या बता दिया कि मेरा बेटा चिट्टे का शिकार हो गया.''

'गुलजार सिंह इतना टॉर्चर हुए कि सल्फास खाकर जान देनी पड़ी'

बीजेपी नेता ने मान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, ''गुलजार सिंह को आपने इतना टॉर्चर किया, शारीरिक और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें सल्फास खाकर अपनी जान देनी पड़ी. ये पूरी वारदात देखकर आज पंजाब में एक-एक पंजाबी का दिल दहल उठा है. जब हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग जब उस पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं तो वहां पर प्रशासन और आम आदमी पार्टी के लोग मिलकर उन्हें मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा, ''क्या दुख की इस घड़ी में उस परिवार से कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सहारा देना और शोक संवेदना जताना अपराध हो गया है? पिछले 15 सालों से पंजाब में नशा चरम पर है और खासतौर पर बीते पांच सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार में नशे के पदार्थों की ऑनलाइन और होम डिलिवरी हो रही है. पंजाब में गली-गली तक नशा पहुंच गया है. मैं पंजाब सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप नशे को लेकर क्या कर रहे हो?

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