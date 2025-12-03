Punjab News: सशक्त और समृद्ध गांव से रंगला पंजाब का संकल्प साकार

Punjab News: पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास मान सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी और सड़कों की शानदार व्यवस्था के लिए मान सरकार खूब काम कर रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पंजाब सरकार ने ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए पहली किस्त के रूप में 332 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. मान सरकार द्वारा जारी इस बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और स्वच्छता के लिए कई काम होंगे.

जरूर के मुताबिक काम कर सकेंगी पंचायतें

ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी काम के लिए मान सरकार ने जारी फंड 13 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों, 153 पंचायत समितियों और 22 जिला परिषदों के खातों में सीधा ट्रांसफर किया गया है.

इसमें 156 करोड़ रुपए 'अनटाइड फंड' के रूप में पंचायतों को सौंपे गए हैं. इस फंड के उपयोग के लिए जरूरी विकास कार्यों के चयन में पंचायतों को पूरी आजादी रहेगी. इसके तहत पंचायतें अपनी जरूरत के अनुसार सड़कों के निर्माण, सामुदायिक भवन के निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, विद्युतीकरण जैसे काम करवा सकेंगी. इससे ग्राम पंचायतों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी.

स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए 176 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों इन स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए 176 करोड़ रुपये 'टाइड फंड' के तौर पर जारी किए हैं. गांवों में इस फंड से स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, सामुदायिक शौचालयों के निर्माण और ओपन डिफेकेशन फ्री (ODF) बनाए रखने जैसे काम किए जाएंगे.

इस पहले से स्पष्ट है कि पंजाब में मान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है. अब पंजाब में हर एक पंचायत के पास लगभग 1.76 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए उपलब्ध हैं. इससे पंचायतें पूरी आजादी के साथ अपने क्षेत्र के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के विभिन्न काम करवा सकेंगी.

334 करोड़ रुपये की योजना तैयार

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की राह आसान बनाते हुए मान सरकार ने दूसरी किस्त के रूप में जनवरी 2026 तक दूसरी किस्त के रूप में 334 करोड़ रुपए भेजने की योजना तैयार कर ली है. इससे एक साल में हर एक पंचायत के पास विकास कार्यों के लिए 3.52 लाख रुपए उपलब्ध होंगे. यह मान सरकार की विकास को लेकर प्रतिबद्धता का परिणाम है.

